Mauricio Pochettino, técnico del París Saint Germain, aseguró que su equipo y sus jugadores tienen un "respeto total" por el Barcelona y se desligó de la tapa de la revista France Football que mostraba a Lionel Messi, capitán del equipo catalán y el seleccionado argentino, con la camiseta del PSG.



"Está claro que aquí hay un respeto total por todos los clubes y los jugadores de otros clubes. No hay que confundir que una revista haya hecho una tapa sobre eso, no tiene nada que ver con el PSG", expresó Pochettino.



"No hay nada controversial que se haya planteado desde el club. En ningún momento se faltó el respeto o se hizo algo que vaya en una situación que no sea la correcta", agregó hoy el DT santafesino en la conferencia de prensa previa al partido contra Caen por la Copa de Francia.



La revista France Football publicó ayer en su tapa un fotomontaje de Messi con la camiseta del PSG, especulando sobre la posible salida del crack rosarino cuando finalice su contrato con Barcelona el 30 de junio y su hipotética llegada a París.





Pochettino comentó alguna vez que dirigir a Messi "sería hermoso". Además, las declaraciones de los argentinos Ángel Di María y Leandro Paredes, sumadas a las que meses atrás hizo el brasileño Neymar, sobre sus deseos de compartir equipo con Lionel, alimentaron los rumores de que el PSG iría al mercado por la 'Pulga'.



"Hay muchas posibilidades. Tenemos que estar tranquilos y las cosas se desarrollarán", tiró Di María. "Todo jugador, todo entrenador quiere tener a Messi en su equipo. Es algo que manejarán seguramente el manager Leonardo y el presidente de nuestro club para convencer a Leo de venir o no. Pero como digo siempre, la decisión es de él. Ojalá podamos tenerlos con nosotros", dijo Paredes.



Pochettino concluyó: "Los jugadores pueden decir lo que quieran desde el sentimiento. Está claro que aquí tenemos un respeto total por todos los clubes y los jugadores que están en otros clubes".