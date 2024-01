El seleccionado argentino masculino de vóleibol, que cuenta habitualmente con jugadores sanjuaninos tiene el objetivo de clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024, conoció el fixture para la Liga de Naciones (VNL), torneo clave para sus aspiraciones.



El equipo dirigido por Marcelo Méndez buscará quedar -luego de la fase regular de la VNL- entre los primeros cuatro equipos del ranking para acceder al cupo olímpico. Argentina, que ahora está sexto en el ranking FIVB, debutará el 21 de mayo a las 17.30 contra Japón en Río de Janeiro. La primera etapa de la VNL será en Brasil, luego viajará a Ottawa (Canadá) y finalizará el recorrido de la fase regular en Liubliana, la capital eslovena.



Sin tener en cuenta a los seleccionados que ya están clasificados a través de los Preolímpicos (el local Francia, Brasil, Alemania, Canadá, Japón, Polonia y Estados Unidos), hay cinco lugares en juego para París 2024, aunque uno de ellos será para la selección mejor posicionada de África, debido a que sí o sí tiene que haber un cupo por continente.



Italia, que aún no entró, está quinto del mundo. Los argentinos, medalla de bronce en Tokio 2020, intentarán sumar la mayor cantidad de victorias posibles en el torneo anual de élite para mantener un ranking que lo clasifique a los Juegos. París 2024 se desarrollará entre el 26 de julio y el 11 de agosto.







El fixture de la fase regular de la VNL es el siguiente:







Week 1 en Río de Janeiro, Brasil







21 de mayo – 17.30 – Argentina vs Japón







23 de mayo – 21.00 – Brasil vs Argentina







25 de mayo – 17.30 – Argentina vs Alemania







26 de mayo – 17.30 – Argentina vs Irán







Week 2 en Ottawa, Canadá







4 de junio – 17.30 – Argentina vs Estados Unidos







6 de junio – 21.00 – Canadá vs Argentina







8 de junio – 21.00 – Argentina vs Serbia







9 de junio – 15.30 – Argentina vs Francia







Week 3 en Liubliana, Eslovenia







18 de junio – 15.30 – Eslovenia vs Argentina







20 de junio – 8.00 – Argentina vs Turquía







21 de junio – 8.00 – Argentina vs Polonia







22 de junio – 8.00 – Argentina vs Bulgaria