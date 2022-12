La sucesión de Marcelo Gallardo en la dirección técnica de River Plate por Martín Demichelis marcó esta noche el inicio de un nuevo ciclo con la derrota 4 a 3 por tiros penales frente a Unión La Calera, de Chile, en un encuentro amistoso disputado en el estadio La Pedrera, de San Luis, que terminó igualado sin goles en los 90 minutos regulares..



El encuentro, que se cerró bajo una intensa lluvia, dejó como mayor preocupación, al margen del revés y una actuación irregular, la lesión que sufrió el retornado Matías Kranevitter a los seis minutos del primer tiempo en el tobillo derecho, que obligó a su inmediato traslado a una clínica local.



El equipo chileno finalizó con 10 jugadores por la expulsión del volante argentino ex Arsenal, de Sarandí, Alejo Antilef, a los 5 minutos del segundo tiempo.



Demichelis, surgido de las divisiones juveniles del club, tuvo así un bautismo no deseado como entrenador en el fútbol argentino, luego de su paso por el segundo equipo del Bayern Münich de Alemania, ante el desafío de mantener a River en lo más alto del plano nacional e internacional.



Enzo Francescoli, secretario técnico de River, lo eligió como sucesor de Gallardo, el entrenador más ganador en la historia del club con 14 títulos, y el ex defensor del seleccionado argentino empezó hoy a recorrer ese camino difícil de suceder a un director técnico tan ganador como el "Muñeco".



Para este reto, Demichelis evaluó a un plantel que ya no contará con Javier Pinola, quien se retiró en el amistoso ante Betis, de Sevilla, de noviembre pasado, y se sumó al cuerpo técnico, ni con el volante Tomás Pochettino.



Demichelis dispone de dos grandes regresos: el mencionado Matías Kranevitter e Ignacio "Nacho" Fernández. El mediocampista central fue el primer refuerzo proveniente de los Rayados, de Monterrey y el ex Gimnasia y Esgrima La Plata se desvinculó de Atlético Mineiro, de Brasil, y ayer se sumó al plantel en San Luis.



Además, dispondrá de la base utilizada por Gallardo en su último año. El arquero Franco Armani, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, se reintegrará luego de unas vacaciones y continuará como unos de los referentes en cancha junto con Enzo Pérez y con Jonatan Maidana como suplente.



Además, el uruguayo Nicolás De La Cruz firmó su continuidad y seguirá hasta que surja alguna oferta importante del fútbol exterior.



La idea de Demichelis será potenciar a futbolistas como Agustín Palavecino, Andrés Herrera, Robert Rojas, Elías Gómez, José Paradela, Leandro González Pírez, Pablo Solari, Esequiel Barco, Rodrigo Aliendro (vuelve de tres meses de inactividad por lesión) , Lucas Beltrán y Miguel Borja.



La continuidad de Juan Fernando Quintero no pasa por alto para Demichelis. En principio, el autor del segundo gol ante Boca en la final de Madrid quiere seguir y los dirigentes pretender extender el vínculo. Sólo restan algunos aspectos contractuales para cerrar el tema.



Demichelis trabaja con el plantel desde el pasado 12 de diciembre. Tomás Castro Ponce y Tomás Lecanda, provenientes de desde Godoy Cruz y Aldosivi, respectivamente, fueron las "caras nuevas", pero éste último sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará al menos seis meses inactivo.



En tanto, el lateral Elías López, quien estuvo a préstamo en Godoy Cruz, continúa con su etapa de recuperación por la rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda en agosto pasado.



A su vez, sumó al mediocampista Franco Alfonso (1,64 metros) y al arquero Lucas Lavagnino, ambos de la división reserva, para los primeros trabajos físicos en San Luis, y busca afianzar al delantero colombiano Fabián Londoño Bedoya .Los tres serán observados detenidamente para evaluar su inclusión en la pretemporada que se llevará a cabo en Estados Unidos, a partir de enero próximo.



Francescoli, junto con Leonardo Ponzio, está en contacto permanente con Demichelis para cerrar algún refuerzo más. El "Príncipe" avisó que manejarán la cuestión "con paciencia".



La chance de sumar a otro campeón del mundo como el defensor Nicolás Otamendi es muy remota. Benfica de Portugal, dueño de su pase, planea extender su vínculo y otros clubes europeos como Atlético de Madrid, intentarán incorporarlo a sus filas.



Apenas finalizado el partido la delegación de River emprende el regreso a Buenos Aires y en enero viajará a los Estados Unidos para los trabajos de pretemporada con los siguientes amistosos: Monterrey de México (10/01 en Austin, Texas), Millonarios de Colombia (14/01 en el DRV PNK Stadium de Florida); y Vasco de Gama de Brasil (17/01 en el DRV PNK Stadium de Florida).



River arrancó el partido de esta noche ante el conjunto chileno con Franco Petroli; Marcelo Herrera, Jonatan Maidana, Héctor Martínez y Milton Casco; Matías Kranevitter (Rodrigo Aliendro), Santiago Simón, Enzo Pérez y Agustín Palavecino; Pablo Solari y Miguel Borja.



Y en el segundo tiempo lo hicieron Ezequiel Centurión; Robert Rojas, Leandro González Pirez, Felipe Peña Biafore (Franco Alfonso) y Elías Gómez; Bruno Zuculini, José Paradela. Aliendro (Londoño Bedoya) y Esequiel Barco; Matías Suárez y Lucas Beltrán.