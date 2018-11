Buena onda. Los cuatro se prestaron para las bromas. "Jero" García sosteniendo la camiseta de Boca y Pablo Sáez apuntándole a la rival con el stick; al lado, Nico Membrado sosteniendo la de River y Mauro Miranda tapándose la nariz mirando la camiseta de Boca. Gran predisposición de los jugadores para la nota.

A los dos equipos les entusiasmó la nota. Claro, el River-Boca es vivido en plenitud. Sin medias tintas. No importa el ámbito que sea. En este caso, los integrantes de los seleccionados argentinos masculino y femenino de hockey sobre patines, con toda la fuerza para gritar y discutir por uno u otro equipo.



Historias bien particulares entre los dos planteles. Entre las chicas se da el caso particular que 5 son de River y las otras 5 de Boca. Para la foto no estuvieron dos del Millo porque habían ido al kinesiólogo. Entre las de River están: Anabella Flores (dice que su equipo gana 2-1 y que se hizo fan por su papá); Florencia Felamini ("gana River 2-0 y soy hincha por mis papis"); Eliana Vera (2-0 el Millo y en mi flia. somos todos de River); Adriana Soto (2-1 River y tiene a Cavenaghi como fondo de pantalla del celu); Daiana Silva (2-0 le ganamos a los chanchos, soy hincha por la flia. de mi papá). Las de Boca, a su vez, son: Valentina Fernández (gana Boca 2-0; toda mi flia es bostera); Luciana Agudo (2-1 para Boca; de chica me gusta el fútbol); Pamela Burgoa (2-1 gana Boca; "no me gustan las cargadas"); Adriana Gutiérrez (2-1 Boca; hincha por el papá) y Julieta Rouco (2-1 Boca; "por mi flia").

Las chicas. Se rieron e interactuaron. Al posar para la foto hubo tirones para con la camiseta rival. Entre las de River (izq.) Florencia Felamini, Anabella Flores y Eliana Vera (faltan Adriana Soto y Daiana Silva). Las de Boca (der.) Julieta Rouco, Pamela Burgoa, Adriana Gutiérrez, Luciana Agudo y Valentina Fernández.

La nota de DIARIO DE CUYO fue autorizada por los técnicos Jorge Otiñano y José Luis Páez.



Por los varones, los de Boca son: Víctor Bertrán (ganamos 1-0; "soy de Boca porque me gusta disfrutar la vida"); Martín Maturano (gana Boca 2-1 "porque es como el CPC"); Pablo Sáez (empatan y Boca gana por penales; "soy de Boca por hacerle la contra a mi viejo"); Jerónimo García (empatan y gana Boca en penales; "me entusiasmó un vecino"). Y los de River: Juan Cruz Fontán (2-0 ganamos, soy hincha por mi padrino); Mauro Miranda (2-1 gana River; "soy hincha Millo con toda mi flia. bostera"). Y los que no son de ninguno pero opinan: José Alves (de Patronato, "gana Boca en penales"); Tomás Korosec (de San Lorenzo, "gana River 2-1"); Carlos López (San Lorenzo, "gana Boca por penales"); Nico Membrado (de Independiente, "gana 1-0 River").

Plantel completo I. Los varones posando con las dos camisetas. Atención especial para Sport Total, la firma que prestó las camisetas.