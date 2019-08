Tramo recto. Ahora, en vez de que los autos enlacen una serie de curvas en la parte lenta, pasarán por el tramo recto que ya está listo y que será estrenado este viernes, en entrenamientos.

Sólo les queda pintar las líneas y la zona de escape y poner unos pianos temporarios. Tan sólo esa tarea resta para completar la obra de la nueva variante en el Circuito San Juan Villicum, que fue construida en el sector más lento y por pedido del Turismo Carretera, con la que se estima mejorarán las carreras de la categoría. Así, la nueva configuración del circuito estará lista para la llegada del TC, que cerrará su etapa regular en Albardón.



La obra fue desarrollada por el Ministerio de Infraestructura y se trata de un tramo recto que une las curvas 12 y 14 para evitar la 13, la denominada Curva de los Patos. Este sector es el más lento de la pista y para las motos es perfecto, pero no le sentó bien el año pasado al TC, debido al peso y tamaño de los autos y al ancho de sus ruedas. Aquella vez, la mayoría de los pilotos elogió el diseño de la pista pues obligaba a un manejo técnico, pero la zona de curvas enlazadas no favoreció a estos autos que doblan mejor a alta velocidad.



Por eso fue que nació la variante y los especialistas estiman que ahora el tiempo de vuelta, cuyo mejor registro es de Matías Rossi con 1m48s361/1000, será bajado en unos cinco segundos. La obra incluyó no sólo el mismo proceso de pavimentación de la pista original, sino también implicó reconfigurar los sistemas de riego y de desagüe, por lo que fue necesario construir nuevas alcantarillas y u-drain (drenajes en forma de U). También, los trabajos involucraron la construcción de un piano y un sobrepiano, nuevos guardarrail y muñecos de neumáticos, además de una cama de leca, por cuestiones de seguridad.





Cinco segundos. Ese es el tiempo que bajará el TC con la flamante variante. El cambio implica una nueva configuración de la pista, es decir, no fue eliminada la Curva de los Patos

Continúa la venta de las entradas

Sigue la venta de entradas para el TC y hasta ahora hay dos maneras. Una, por boleterías del estadio Aldo Cantoni, de 10 a 17; y la otra por el sitio www.autoentrada.com. En tanto que desde mañana también podrá hacerse en las casillas que montarán en tres puntos junto al autódromo. El valor de los abonos es el siguiente: sector de Acampe y tribuna fin de recta, $200. Campo VIP y Tribuna Panorámica, $300. Tribuna Premium, $400. Sector de Boxes, $900.