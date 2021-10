Racing perdió 1-0 ante Platense, en el Estadio Presidente Perón, por la fecha 16 de la Liga Profesional, y tras el pitazo final en el Cilindro se vivió un clima caliente. El autor del gol del Calamar fue Hernán Lamberti (ST 22´).

En la primera mitad se pudo ver a la Academia yendo a buscar más el encuentro, pero sin mucha claridad y con un manejo de balón muy lento y predecibles. El juego no fluía y Lisandro López cada vez se retrasaba más para generar juego. Por su parte, la visita esperaba agazapado un error de los locales, para recuperar y salir del contra. El primer tiempo no contó con oportunidades claras de gol para ningún lado, los arqueros casi que no tuvieron que intervenir y se fueron al descanso con el marcador en tablas.

Ya en el complemento, los visitantes adelantaron sus líneas y lograron emparejar el cotejo. Los de Claudio Ubeda sólo se acercaban a los tres palos que custodia Luis Ojeda desde media distancia, pero ningún envío fue certero. Con el correr de los minutos los de Villa Urquiza generaban cada vez más peligro, hasta que, tras un córner, Hernán Lamberti (ST 22´) capitalizó el rebote, abrió el pie derecho, colocó la pelota y luego de un rebote que dejó sin opciones a Gabriel Arias, la pelota infló la red. Así, los de Claudio Spontón lograron superar por la mínima a los de Avellaneda