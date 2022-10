Con el debut del skateboarding slalom en los World Skate Games, San Juan entra de lleno en clima mundialista. Durante tres días en el Circuito San Juan Villicum y una cuarta jornada en Punta Negra, el slalom en patineta entregará en la provincia las primeras medallas de un Mundial en su historia, a la vez que habrá un estímulo extra: 10.000 dólares en premios. Con 38 deportistas en Masculino y Femenino, hoy la actividad comenzará a las 11.30, con entrada gratis.

En el slalom, los skaters van cuesta abajo y serpentean entre conos. Básicamente, quien menos tiempo tarde en completar el recorrido es quien gana. La clave es no golpear los conos, ya que eso implica penalizaciones de tiempo.

En el Villicum habrá tres estilos, el Hybrid Slalom, el Special Slalom y el Tigth Slalom. Los conos, conformando dos carriles, fueron instalados en la recta principal, aprovechando su desnivel. Y la diferencia entre las modalidades radica en que el Hybrid presenta los conos alternando secciones largas y cortas; en el Especial, los conos siguen un camino sinuoso; y en el Tigth Slalom, los conos están poco separados y forman un recorrido recto.

Hoy, la disciplina que entregará las primeras medallas será el Hybrid Slalom. La clasificación se llevará a cabo entre las 11,30 y las 13; mientras que las finales serán entre las 14 y las 16,30. El sábado y domingo lo harán las otras dos modalidades.

El Villicum, en tanto, ayer mostró una cara diferente y dio cuenta una vez más de su versatilidad. En la recta principal fueron dispuestos los recorridos con conos, también las rampas de lanzamiento y los gazebos para la organización. Para el Mundial llegaron a la provincia 25 deportistas en rama Masculina y 13 en la Femenina, todos considerados élite en la disciplina. Arribaron desde Estados Unidos, Brasil, Japón, República Checa, Australia, Letonia, Nueva Zelanda, Canadá y Reino Unido.

El Slalom, que es una de las disciplinas dentro del Skateboarding, aún no es muy conocido en el país y este tipo de eventos ayudarán a darle promoción. Esto explica también por qué no hay argentinos en competencia.

Por su parte, además del logro de poder colgarse las medallas mundialistas, los mejores podrán llevarse un premio en efectivo. Es que la entidad internacional que maneja este deporte dispuso de u$s 10.000 a repartirse entre los top 5 de cada rama. De acuerdo a lo que informaron, además del medallero en cada modalidad, habrá una clasificación general por puntos y quien más sume al final del Mundial se llevará u$s 2.000; el segundo embolsará u$s 1.200; el tercero, u$s 1.000; el cuarto, u$s 500 y el quinto ganará 300 dólares. La distribución será idéntica en ambas divisionales.

Más adrenalina en el cierre

La jornada final de competencia promete mucha más adrenalina, ya que en un sector de descenso de la ruta del dique Punta Negra se desarrollarán

las carreras de Giant Slalom (Slalom Gigante). Según se conoce hasta ahora, habrá un solo carril y las puertas de los conos estarán establecidas en distancias más largas y variadas que en el Circuito San Juan Villicum. Y, por las prácticas que realizaron en la previa, esperan que los competidores desarrollen velocidades de entre 40 y 55 km/h mientras descienden y van esquivando los conos de color naranja.

Cronograma

Circuito San Juan Villicum

Viernes 28 de octubre

10 a 11,30: Entrenamientos

11,30 a 13: Clasificación Hybrid Slalom

14 a 16,30: Finales Hybrid Slalom

16,30 a 17: Premiación

Sábado 29 de octubre

10 a 11,30: Entrenamientos

11,30 a 13: Clasificación Tight Slalom

14 a 16,30: Finales Tight Slalom

Domingo 30 de octubre

10 a 11,30: Entrenamientos

11,30 a 13: Clasificación Special Slalom

14.00 a 16,30: Finales Special Slalom

Dique Punta Negra

Lunes 31 de octubre

10 a 12: Entrenamientos

12 a 14: Clasificación Giant Slalom

15 a 17: Finales Giant Slalom