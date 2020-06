"Tratá de devolverme la guita esa que te di para que ganaras". El recado de Julio Grondona a Marcelo Tinelli es uno de los mensajes más fuertes que se desprenden de las escuchas que publicó Jorge Lanata, en su programa "Lanata sin Filtro" , por radio Mitre.

El teléfono del expresidente de la AFA estaba intervenido por orden judicial en el marco de la investigación de la financiera Alhec Tours y en las últimas horas se conocieron una serie de audios de un diálogo con Tinelli. En las llamadas aparece un pedido de cambio de horario para un partido de San Lorenzo, la sugerencia de un árbitro para el clásico entre San Lorenzo e Independiente que terminó con el descenso del Rojo, la exigencia de un pago y la mención a unos cheques por las obras del estadio del Ciclón.

Esta publicación se da a un día del sexto aniversario del fallecimiento de Grondona. La relación entre el ex hombre fuerte de la AFA y Tinelli siempre fue en buenos términos y las escuchas dan muestra de esa conexión. Los audios solo ponen a la luz lo que siempre fue un silencio a voces en el fútbol local: las presiones de los dirigentes, ya sea para cambiar horarios de partidos o para mostrar su preferencia por tal o cuál árbitro, y el manejo a todo nivel que ejercía Grondona. Por otra parte, la referencia a los cheques por una obra tiene vínculo con el uso de un corralón familiar de Grondona por parte de San Lorenzo.

Los diálogos están fechados en junio de 2013, en el contexto de la definición del torneo que terminó con el descenso de Independiente. En la última fecha, San Lorenzo visitó al Rojo y lo terminó condenando a la B Nacional tras vencerlo 1-0 con un gol de Angel Correa. En las escuchas se hace mención a la preferencia del árbitro Germán Delfino por encima de Silvio Trucco, pero finalmente fue Trucco el que impartió justicia en el clásico.

Algunas de las frases más resonantes:

-Tinelli, ante el pedido de un cambio de horarios que la AFA no podía mover: "OK, lo voy a llamar entonces a Abal Medino. O a Berni. O alguno de seguridad". Finalmente, el partido entre San Lorenzo y Argentinos cambia de horario y eso es comunicado en otra llamada de Grondona.

De Grondona a Tinelli: "Tratá de devolverme la guita esa que te di para que ganaras".

-Tinelli, sobre el árbitro de San Lorenzo-Independiente: "A mí (Silvio) Trucco no me gusta. ¿No se puede poner a (Germán) Delfino que es el mejor? ¿Por qué no ponés un árbitro bueno?". Y Grondona lo calma, avisando que para designar conviene aguardar resultados: "Esperemos los resultados y mañana lo resolvemos al mediodía. ¿Para qué vamos a gastar pólvora en chimangos?

-De Grondona a Tinelli por una obra en el estadio del Ciclón: "¿Arreglaste lo de la obra? Poné la fecha que vos quieras, 30, 60, 90 días. Al final estoy con los cheques de Arsenal, con los de San Lorenzo. Voy a poner una financiera yo".