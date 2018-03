En el mediodía de hoy, en el centro de convenciones teniente Guillermo Barrena Guzmán, se realizó la presentación oficial de las delegaciones que participarán del Campeonato Sudamericano Sub 17 femenino de Fútbol que se disputará en San Juan.

Aprovechando la cercanía del “Día de la Mujer”, y bajo el lema “El futbol le gana a los prejuicios”, enmarcado en el programa Evolución entre Conmebol y ONU mujeres, por el movimiento global he for she, que promueve la igualdad de oportunidades, se realizó hoy la presentación del Campeonato Sudamericano Sub 17 femenino, a desarrollarse en la provincia.

Con la presencia del Secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica, Andrea Ortiz, representante de las competiciones femeninas de Conmebol y César Sosa del Comité Ejecutivo de AFA, junto a dirigentes y funcionarios de Gobierno, encabezaron la ceremonia donde desfilaron las delegaciones participantes.

Con la distinguida presencia de Ruth Benítez, periodista y comunicadora institucional, con más de 8 años de experiencia trabajando en la Organización de las Naciones Unidas por los derechos y el desarrollo humano. Desde el 2013 se encuentra al frente de la Unidad de comunicación de ONU Mujeres, donde lidera temas de desarrollo por la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres en Paraguay y toda la región de Sudamérica.

También formaron parte de la presentación Cecilia Román, Campeona Mundial Gallo FIB, y Alejandra Venerando, Ministro de Salud Pública, ambas referentes femeninas en nuestra provincia.

En primer término la boxeadora Cecilia Román comentó que “es difícil imponerse en un deporte tan machista como el boxeo, donde la mayoría de los que compiten son hombres. Pero poco a poco fuimos superando obstáculos y demostrando que con humildad, sacrificio y trabajo se puede llegar muy lejos. No es fácil ganarse un lugar, pero las mujeres fuimos sumando respeto dentro del deporte”.

Luego, le tocó el turno a la Ministro de Salud Pública, Alejandra Venerando, otra mujer que es referente del género femenino en San Juan. “El ambiente político también está predominado por los hombres, pero las mujeres logramos cada vez más espacio, hecho que nos permitió adquirir cada vez más derechos, al punto que en varios lugares del mundo hay mandatarias mujeres”, manifestó la jefa máxima de salud en la provincia.

Por último, la periodista y comunicadora institucional, Ruth Benítez, se refirió a la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres en Paraguay.

El secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica y la representante de las competiciones femeninas de CONMEBOL, Andrea Ortiz, pasaron al escenario y entregaron distinciones a Cecilia Román, Alejandra Venerando y Ruth Benítez, por las tareas desarrolladas en sus respectivos ámbitos.

El Campeonato Sudamericano Sub 17, comienza mañana miércoles con la disputa del Grupo A. Todos los partidos se disputarán en el Estadio San Juan del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.