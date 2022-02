Los estupendos paisajes que ofrece Valle Fértil. Su río, sus senderos y sus montañas. Esa naturaleza única, serán el escenario perfecto para darle inicio al campeonato sanjuanino de mountain bike. La fecha, denominada "Senderos del Valle", es organizada por la subcomisión de ciclismo del Club San Agustín y marcará un antes y un después por ser la primera vez que será válida por el calendario provincial que organiza la Asociación Sanjuanina.

La competencia se disputará este domingo, se realizará en el clásico circuito "Coqui Quintana", conocido por recibir durante décadas al rally. "Es una enorme alegría poder organizar una prueba que será válida por el campeonato sanjuanino. La naturaleza del Valle nos permite hacer carreras de distintas modalidades, en este caso elegimos un circuito con una modalidad XCO, con mucho cerro, mucho sendero y poca calle", comentó Juan Cuadra, quien junto a Diego Aguero, Héctor Reinoso y Fernando Castro Barros, están al frente de la organización.

"Senderos del Valle" será la primera de las nueve fechas que tendrá el campeonato sanjuanino de MTB.

El circuito tiene 10 kilómetros, las categorías competitivas (Elite, Sub 23, Juveniles, Master A y B) lo recorrerán en cuatro ocasiones para completar unos 40 kilómetros. En tanto que las no competitivas (Master C, D y Damas) darán dos vueltas para totalizar 20 kilómetros.

Será en el río San Agustín -frente al Camping Valle Extremo-, el lugar de largada y llegada. Desde allí el pelotón partirá rumbo al Oeste para recorrer el Circuito Coqui Quintana, irán a la zona de guardaparques, llegarán al puente y regresarán rumbo a la calle Rivadavia para dirigirse al Polideportivo Municipal. Ese trayecto será costeando el cerro y según Juan Cuadra, "será un tramo muy técnico con una dificultad elevada".

Cuadra, resaltó el crecimiento de esta disciplina en el departamento y también el apoyo del municipio y de los comerciantes del lugar. Es que sin dudas el objetivo es explotar las localidades del Valle a través del deporte y organizar carreras que lleguen a localidades como Quimilo, Usno y Astica. El cuarteto de jóvenes ya tiene pensado también organizar una carrera en el "Camino de los Sueños" que conduce a las Sierras de Chávez y Sierras de Elizondo y que pretende llegar en un futuro a Sierras de Riveros. Para esa prueba, pactada para el mes de octubre, esperan contar con unos 500 bikers y es tanta la expectativa, que apuntan a que quede como una fecha fija para instalarla en el calendario del mountain bike nacional.