Con la disputa de la 7ma fecha del torneo Apertura "José Daniel Castro", se puso el punto final a la fase regular y de esta forma quedaron armadas las series de Cuartos de final de la Liga Albardón-Angaco.

El próximo fin de semana se abrirán las llaves, sabiendo que el sistema de disputa es partido de ida y vuelta. Luego de los 180", el vencedor será el que sume más puntos o en su defecto el que cuente con mejor diferencia de gol. Si hay igualdad en ambos aspectos, todo se definirá en la tanda de penales.

Los choques serán así: Instituto La Laja (4º Grupo A) vs Atlético San Miguel (1º Grupo B); Villa Evita (3ro Grupo A) vs Sport Argentino (2do Grupo B); San Roque (3ro Grupo B) vs Defensores San Martín (2do Grupo A); Deportivo Rincón (4to Grupo B) vs Paso de Los Andes (1ro Grupo A). En los partidos de desquite, se invertirán las localías para la definición.

San Miguel es el actual monarca de la Copa de Campeones y un gran candidato en el Apertura.

En tanto, la séptima fecha dejó los siguientes resultados: por el Grupo A, Paso de Los Andes 0 Instituto La Laja 0, Campo Afuera 1 Villa Evita 2 y Huracán 2 Defensores de Racing 2. Libre: Defensores de San Martín.

Por el Grupo B, San Miguel 3 ADA 1, Deportivo Rincón 3 Sport Argentino 0 y San Roque 6 Punta del Monte 0.

De esta forma, una de las Ligas más emblemáticas de la provincia encara su recta decisiva.