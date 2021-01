Llegó en junio del 2016. Lo hizo para suceder a un auténtico "peso pesado" como Alfredo Derito, quien comandó la Liga Sanjuanina de Fútbol por tres décadas. Alberto Platero dejará el sillón principal del organismo de calle Santa Fe el próximo viernes, cuando Oscar Cuevas lo suceda. A días de irse, hizo su balance con DIARIO DE CUYO.

- ¿Cuál sensación piensa que va a primar en usted cuando el viernes ya no sea presidente?

- Creo que será de vacío. O mejor dicho, cierto vacío por cerrar una etapa muy importante de mi vida. Una etapa donde siento que fui realmente feliz. Si bien estar acá tiene sus cosas no tan lindas, me sentí pleno ejerciendo este cargo, y siendo muy acompañado por toda la Mesa Directiva.

"El Gobierno provincial siempre se portó muy bien con la Liga: sin ellos, hubiera sido imposible".

- ¿Me podría hacer una foto de la Liga que recibió y la que deja ahora tras casi cinco años?

- Recibimos una Liga sin caja: al contrario, con deudas, teniendo que levantar dos juicios que pudimos sacar adelante. Había una deuda muy grande con los árbitros: no se podía comenzar a jugar en los primeros tiempos por esa deuda. Y apareció gente que quería cobrar cosas que había realizado.

Nosotros dejamos una Liga con una caja interesante, con la cual Cuevas podrá dar inicio a su gestión. En nuestro periodo pudimos pagar los cursos de técnicos, los árbitros y realizamos diversos departamentos para darle una gran infraestructura a la Liga: por ejemplo, los de Inferiores y LIFI, el Futsal, el Femenino, el Senior. Como también haber conseguido donaciones para diversas entidades benéficas para los clubes en el Día de Reyes y Niño. Lo otro que se hizo fue un gran trabajo en inferiores entre Sub-13 y Sub-15 formando seleccionados provinciales, que eran alimentados desde los clubes locales. Por eso es que hoy esos chicos se pueden ir directo a clubes de otras provincias que los requieran.

"Durante mi mandato le tocó perder la categoría en el Federal a Trinidad y eso es transparencia".

- Estar en un cargo como presidente de la Liga demanda muchas cosas, ¿quiénes consideran que son aquellos que fueron clave para su gestión?

- Debemos agradecer a las familias de los integrantes de la Comisión Directiva porque son los que siempre estuvieron al lado en todo momento. A mi querido gobernador, como le digo siempre a Sergio Uñac, porque siempre que tuve que ir a charlar con él me atendió: nos brindó todo lo que tuvo a su disposición, que fue muchísimo, y siempre pensando en el bienestar de todos. A la Secretaría de Deportes a través de "Coqui" Chica, quien fue el nexo con el Gobernador para todas las cosas que nos han brindado en este tiempo. Y también a "Chiqui" Tapia porque más allá de todo lo que se pueda hablar que esta dirigencia tenía su freno en San Luis, siempre que estuvimos en AFA nos dieron soluciones y cosas que recibió la Liga. Tanto a "Chiqui" como a Pablo Toviggino, que es uno de sus hombres de mayor confianza. Y a los clubes con sus dirigentes, que incluso tuvieron ese gesto hacia nosotros el año pasado de pedirnos que siguiéramos.

- Justamente en ese sentido, ¿por qué se va si ellos querían que siguiera?

- Nos vamos porque era una decisión ya tomada. Yo les agradecí en su momento a los dirigentes que en cancha de Colón pidieron que nos quedemos, pero soy consciente que una renovación de aires es lo indicado. Además, nosotros ya le habíamos dado la palabra al Gobernador y a Chica que nuestro mandato se terminaba.

- ¿Qué cuenta pendiente siente que le quedó como presidente?

- Una de ellas puede ser el de brindarle un predio a la Liga. Estuvimos cerca de concretarlo, pero luego por diferentes cosas y dándole prioridad a otros temas, no se pudo. Ojalá que la próxima dirigencia lo pueda concretar.

- ¿Cuánto de política hay en el fútbol?

- Hoy por hoy la Liga Sanjuanina depende mucho del Gobierno. Y por la necesidad es cada vez mayor la dependencia. Por ejemplo, si hoy tuviéramos que abrir las canchas para jugar sin público, se nos hace imposible porque no tenemos ingresos. Pero ahí estuvo lo bueno de poder trabajar con el Gobierno provincial, de saber que te pueden brindar las cosas que necesitábamos. A través de ello, se consiguieron los riegos por aspersión, las tribunas, los camarines, las medianeras de las instituciones. Son obras que recibieron los clubes y les van a quedar para siempre. Por eso, cómo no voy a decirle "mi querido gobernador" a Uñac... también porque fue él quien me puso en este lugar allá por el 2016. Él, (Jorge) Chica que estaba comenzando su gestión en Deportes y también (Jorge) Miadosqui: sin el apoyo de ellos yo no llegaba a este cargo. No tengo dudas de eso. Por eso es que les agradezco la chance que me brindaron y siempre digo que nunca voy a ser ingrato con ellos.

- Sus diferencias actuales con Miadosqui, ¿son irreconciliables?

- No lo sé. No soy una persona rencorosa y menos tengo una bronca personal hacia él. Sí entiendo que yo defendí los valores y necesidades de la Liga, y él, en su función en San Martín, lo hizo por el club. Pero cada uno con lo suyo. Sé que se decía que "a la Liga la iba a dirigir Miadosqui" y eso todos saben que no ocurrió.

- ¿Cómo siente que se va?

- Nos vamos como queríamos: por la puerta, ni grande, ni chica, ni la del costado. Nos vamos como debemos y se merece una institución como la Liga. Siento que le brindamos una credibilidad que no tenía y ese es uno de los mayores méritos que encuentro en estos más de cuatro años.

- ¿Estar en esta función demanda mucha energía y desgaste como se piensa desde afuera?

- Acá no hay sábados ni domingos. Siempre hay un problema a resolver o alguien a quién ayudar. Es de lunes a lunes. Por ejemplo, tuve clubes que me llamaban un sábado a las 2 de la mañana porque se les acababa de romper la combi para ir a jugar a Jáchal.

Platero, de 64 años, es un empresario del ámbito gastronómico con la empresa "Mi sandwich".

- Dijo que le brindaron credibilidad a la Liga, ¿en qué sentido lo dice?

- Pudimos revalorizar la marca Liga por decirlo de alguna manera. Se logró revertir aquello de "uhhh, la Liga....". Ahora es otra cosa, ahora es "la Liga". Con los árbitros se dio un gran paso hacia la transparencia: haciendo los sorteos antes de los partidos más importantes en el mismo vestuario. Armando una "Escuela de árbitros" que sacó una cantidad inmensa de chicos. Como también la "Escuela de técnicos", que ahí el gobierno fue clave en su momento para aportar el dinero para la capacitación.

- ¿Siente que es una despedida para siempre?

- Uno nunca sabe, ahora se me vienen otros desafíos en la Confederación de Deportes y eso me tendrá ocupado, más allá de mi actividad personal con mi negocio, donde son pilares fundamentales mis hijos: Gonzalo y Soledad.

- ¿Qué consejo le daría a su sucesor: Cuevas?

- Con el Pato y su equipo de trabajo tuvimos una charla hace un tiempo, donde le planteamos claramente cuáles fueron las cosas que nos faltaron y cómo pensábamos que podían darse esos temas. Pero de ahora en adelante, se viene el trabajo de Cuevas y su gente.

La hora de Cuevas

El próximo viernes, a las 22 horas se realizará al Asamblea en la Liga Sanjuanina de Fútbol que tendrá como su punto saliente el arribo a la presidencia por los próximos dos años de Oscar Cuevas, actual presidente de Peñarol y hombre muy cercano a nada menos que el presidente de la AFA, el sanjuanino Claudio "Chiqui" Tapia.

Cuevas tomará el mando teniendo de laderos a Mario Gómez como secretario y Gerardo Iturrieta de tesorero.

Luego de la Asamblea del viernes, se hará una nueva donde se definirán tres cargos vitales como son las vicepresidencias, dos destinadas a dirigentes de clubes de Primera y la restante seguramente para un club de la B.

En tanto, Alberto Platero seguirá su carrera dirigencial dentro de la Confederación Sanjuanina de Deportes ocupando uno de los cargos de vocal titular.

Mientras que el de tesorero lo tendrá un hombre del riñón del exarquero, Pedro Campos, quien ejerció ese lugar en la Liga. El presidente de la Confederación será Juan Galeote, quien comanda a nivel nacional el vóleibol.