A la espera de una nueva pelea a nivel internacional, la campeona mini mosca Silver del Consejo Mundial de Box, Leonela Yúdica volverá al ring para enfrentarse a la porteña Carolina Ferrari.

El combate será el sábado 25 de noviembre, a las 22 horas, en el Polideportivo Diego Armando Maradona, del Partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires.

La púgil sanjuanina no ha detenido sus entrenamientos y llega a este compromiso con un impecable estado físico y ya en peso. En relación al mismo, comentó: “Hace pocos días me confirmaron esta pelea; va a ser en categoría Mosca, que tiene un límite 50,800 kg, porque es lo que se consiguió, ya que mi rival tiene esa categoría. La idea era pelear en Mosca o Mínimo, pero no pudimos conseguirlo. Decidimos hacerlo porque no salió ninguna pelea por título, de todos modos, lo importante es poder hacer una pelea antes de que termine el año, para no estar tanto tiempo sin actividad".

Luego dijo que "estoy entrenando en los últimos días previos, por suerte ya en categoría, así que tranquila por esa parte y realizando los últimos trabajos para llegar de la mejor manera. En la parte física, trabajando, como siempre, con el profesor Gustavo Milla y en la parte técnica, ahora, con Rubén Ojeda, que es quien me va a asistir desde lo técnico en el rincón. Él es mi técnico ahora y ya estuvo dándome una mano en la pelea de Las Vegas. Debo destacar la gran ayuda que he tenido en el trabajo de manopleo, por parte de Leonardo Mercado y en cuanto a guanteo, de Fátima Villafañe, quien me ha ayudado muchísimo. Justamente, el lunes hicimos el último guanteo, que fue muy lindo. Ahora a esperar que llegue el sábado y tratar de hacer una buena pelea y cerrar el año de la mejor manera".

Leonela Yúdica llega a este combate con un récord de 19 peleas ganadas (1 por KO), 3 empates y dos perdidas, mientras que Carolina Ornella Ferrari suma 3 victoria, 2 empates y 4 derrotas.