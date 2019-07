Complicado. Lisandro López se lesionó en México y podría perderse la Copa Libertadores.

La lesión que sufrió anoche el defensor Lisandro López en el precalentamiento del partido que Boca jugó en México contra Xolos de Tijuana, encendió las alarmas en el cuerpo técnico "xeneize", ante la proximidad del partido de ida ante Paranaense en Brasil por octavos de final de la Copa Libertadores.



López, pieza fundamental en la defensa del equipo que dirige Gustavo Alfaro, no pudo jugar en el Estadio Caliente, en donde Boca perdió 1-0, porque sintió una molestia en el gemelo durante el precalentamiento.



Al respecto, Alfaro dijo al término del encuentro que aguardará para ver qué indica el informe médico, pero en Boca todos esperan que no pase de una contractura y que no llegue a desgarro, porque en ese caso "Licha" se perdería -como mínimo- el partido de ida ante el conjunto brasileño en Curitiba, el 24 de julio.



Otro zaguero que se retiró con una molestia fue Paolo Goltz, quien acusó una molestia en el recto anterior.

Por el Pipa

En Boca siguen con atención los movimientos empresariales alrededor de Benedetto. Se supo que Olimpyque de Marsella ofrece 12 millones de dólares por su pase, muy lejos de los 30 millones que cuesta su cláusula de rescisión, lo que hace imposible su salida.

