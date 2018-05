Regresaría. En el amistoso que tienen los dirigidos por Tite ante Croacia del próximo sábado, Neymar podría jugar luego de tres meses de recuperación.

Durante el entrenamiento de ayer Neymar, la máxima estrella brasileña, mostró dolor en la zona afectada (quinto metatarsiano del pie) y tuvo que ser atendido en pleno entrenamiento de la Verdeamarela. No obstante, el sábado podría volver a jugar luego de tres meses de inactividad.



Y si bien mueve con normalidad, el proceso de recuperación de Neymar todavía está en proceso. Eso quedó en claro en la práctica de ayer, donde el delantero tuvo que ser atendido por uno de los médicos en pleno entrenamiento.



Neymar, que mostró claros gestos de dolor en el calentamiento, se descalzó en una de las canchas de las instalaciones del Tottenham (Brasil está preparándose en Inglaterra). Después de ser revisado justo en la zona afectada, se entrenó junto con sus compañeros y hasta se mostró alegre.



"Me falta para estar recuperado completamente, eso se consigue con el tiempo. Vamos con calma. Faltan algunos días para el debut y para ese día estaré más seguro", había expresado el ex Barcelona el pasado lunes. Y agregó: "Es normal tener ese recelo de hacer los movimientos pero con el tiempo eso se supera".



Cabe recordar que el atacante del PSG fue operado de su lesión en el quinto metatarsiano del pie derecho en marzo. Unos días antes de la intervención, el brasileño había tenido que dejar el campo de juego ante el Marsella en la Ligue 1. Ahora, su chance de volver a sumar minutos de manera oficial sería este sábado.