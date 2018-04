El golpe. Bruno Alonso lo festeja tras convertir uno de sus goles (hizo tres). Lomas le ganó con autoridad a Social en la sorpresa de la fecha.

El torneo Apertura del hockey sobre patines local está parejo por donde se lo mire. Si no, basta "un botón como muestra": anoche, Lomas, que desde que empezó el torneo no había podido ganar, se quedó con los tres puntos ante Social San Juan, un equipo que seguramente estará en la pelea por el título. Y el triunfo del conjunto rivadaviense -bien equilibrado al estar formados por juveniles y otros experimentados- no fue de casualidad sino que lo hizo con total autoridad. La victoria de Lomas fue 5-3 con tres tantos de Bruno Alonso, otro del eterno José Gómez y el restante de Pablo Mazzochi.



Por otro lado, los que se le arrimaron al puntero Hispano son Concepción y Valenciano, los dos ganadores en sus partidos de antenoche. El Azul de la Villa Mallea goleó a Richet por 6-4, mientras que los de La Barraca se tuvieron que esforzar un poco más para derrotar a Estudiantil por 5-4.



La fecha, en la que quedó libre la UVT, se completó con Media Agua 5-B´ Rivadavia 4 y Unión 4-Bancaria 4. La próxima fecha, la sexta, tendrá esta programación: Miércoles 18: Olimpia-SEC, Richet-Aberastain, Colón-Huarpes y Estudiantil-Social. Viernes 20: Media Agua-Caucetera, UVT-B´ Rivadavia, Lomas-Unión, Hispano-Valenciano y Sarmiento-Concepción. Libre: Bancaria.