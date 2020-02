Juan Ignacio Lóndero le ganó a Guido Pella 6-4 y 7-6 mientras que Diego Schwartzman hizo lo propio con el uruguayo Cuevas por 5-7, 7-6 y 7-5, por lo que ambos argentinos se metieron en las semifinales del Argentina Open de tenis.



El cordobés Lóndero se mostró "muy feliz por haber llegado a las semifinales" del Argentina Open de tenis, que se juegan en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, al vencer hoy a su compatriota Guido Pella.



Lóndero dijo tras el partido que "estoy feliz por haber llegado a semifinales en un torneo tan importante. Había comenzado el año con muchos altibajos y esta semana me superé, creo que estoy jugando de menor a mayor, recuperé muchas cosas y el espíritu luchador", dijo Lóndero.



"Creo que me voy asentando mejor en el alto nivel. Hablo mucho con mi psicólogo, eso me permite sacarme presión en los momentos en que no estoy bien", agregó.



Respecto del choque con Pella indicó: "Fue un partido parejo y sabía que podía ganarlo. Manejé la cancha con mi derecha y busqué siempre la iniciativa. Creo que ejecuté bien el plan".



Finalmente, y en cuanto a su futuro, el cordobés apuntó: "No soy de pensar a largo plazo, armé mi calendario hasta Miami y después voy a planear según cómo me vaya sintiendo".



Por su parte, Guido Pella aclaró que "lamento haber quedado eliminado en Buenos Aires, ya que me gusta jugar acá, pero me tocó un rival que hizo mejor las cosas. Tuve mis chances en el segundo set, pero no las aproveché y Lóndero jugó mejor en los momentos clave".



Pella quedó eliminado en los cuartos de final y la semana pasada había caído en los octavos de final en el ATP de Córdoba frente al ignoto francés Corentin Moutet.



"Este comienzo de año me está costando. No estuve al ciento por ciento en lo físico en Córdoba y a Buenos Aires llegué con lo justo, espero recuperar el nivel que tuve el año pasado", expresó Pella, quien en 2019 fue campeón del ATP de San Pablo.