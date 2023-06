Manchester City, reciente campeón de la Premier League y con el campeón mundial Julián Alvarez entre los suplentes, y Manchester United, sin el lesionado Lisandro Martínez y con Alejandro Garnacho, jugarán hoy la final de la 142da. edición de la FA Cup, el torneo de fútbol más antiguo del mundo que comenzó a jugarse en la temporada 1871/1872.

La final entre dos equipos que protagonizan uno de los grandes clásicos del fútbol inglés se jugará desde las 11 (hora de Argentina) en el mítico estadio de Wembley, en Londres, con el arbitraje de Paul Tierney y televisado por ESPN y Star +.

En caso de que la final termine igualada al finalizar los 90 minutos, se jugarán 30 minutos suplementarios y de subsistir el empate el campeón se definirá en una serie de penales.

Al no ser fecha FIFA, el delantero Alejandro Garnacho no fue cedido por el Manchester United a la Argentina para disputar el Mundial Sub 20.