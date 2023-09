Se viene lo mejor en el torneo "Apertura" de hockey sobre patines, categoría varones, denominado "Homenaje Carlos Nicolía", que organiza y fiscaliza la Federación Sanjuanina de Patín. Precisamente el ente rector dio a conocer los días en que se desarrollarán los partidos por cuartos de final de los Play Off del certamen.

La actividad comenzará este lunes, cuando se jueguen los choques de ida de las cuatro series. Luego, las correspondientes revanchas, se disputarán el miércoles 6. Mientras que de ser necesarios terceros partidos serán el viernes 8.

Así las cosas, estos serán los enfrentamientos por cuartos de final de este lunes, que tendrán como locales a los mencionados en primer término: Social San Juan vs. Bancaria, UVT vs. Richet y Zapata, Olimpia vs. Hispano y Valenciano vs. Lomas de Rivadavia.

Richet también hizo lo suyo ante Estudiantil y quedó séptimo.

En las revanchas se invertirán las localías. Cabe recordar que en cada enfrentamiento, de terminar empatados, jugarán alargue y eventualmente ejecutarán penales hasta que se produzca el desnivel. Luego, en caso de ser necesarios terceros partidos, las series volverán a las canchas de los choques de ida.

Los ganadores de cada serie pasarán a semifinales que se desarrollarán 11, 13 y eventualmente 15 del corriente. Mientras que la final será los días 18, 20 y de ser necesario el 22 del actual.

Los resultados de la última fecha de la ronda clasificatoria fueron los siguientes: Colón 6-B° Rivadavia 1; SEC 5-Aberastain 1; Caucetera 8-Bancaria 5; Concepción 8-Unión 4; Richet 7-Estudiantil 3; Sarmiento 3-Lomas 8; Estudiantil Sub-23 8-Valenciano 4; Huarpes 2-UVT 7; Social 5-Bancaria Sub-23 4; Olimpia 5-Hispano 5.

Hockey femenino: Empezó el torneo “Clausura”

Con cinco partidos dio comienzo anoche (se jugaba al cierre de esta edición) el torneo "Clausura" del hockey sobre patines femenino, que es denominado "Homenaje Adriana Gutiérrez", en mención a una de los jugadoras símbolo de la Selección Argentina de damas que logró el título mundial a fines del año pasado en certamen disputado en San Juan.

Esta primera fecha tuvo los siguientes enfrentamientos: B° Rivadavia-Huarpes, UVT-Concepción, Valenciano-SEC, Aberastain-Unión y Social-Bancaria.

Cabe recordar que el Concepción PC se adjudicó el torneo "Apertura" denominado "Homenaje Luciana Agudo", que finalizó recientemente. Las "Cepecianas" resultaron cómodas líderes reuniendo 49 puntos. Fueron sus escoltas UVT (42 puntos), Social San Juan (38), SEC (31), Unión (28), Valenciano (23), Aberastain (18), B° Rivadavia (17), Bancaria (11) y Huarpes (3).