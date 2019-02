El seleccionado argentino de seven Los Pumas 7s vencieron ayer a Japón 10 a 7 y obtuvieron el Challenge Trophy, en Sidney, Australia, por la cuarta etapa del circuito mundial.



Sin Marcos Moroni, Renzo Barbier, Mateo Carreras y Franco Sábato en la final por distintas lesiones Argentina se puso en ventaja con un try de Luciano González.



Los japoneses lo dieron vuelta con un try convertido y el conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora llegó a la victoria con un try de Fernando Luna.