A tres días de un nuevo "Superclásico" la realidad de Boca y River se afirma en las expectativas que ambos conjuntos tienen en su armado ofensivo. Los "Millonarios" mantienen entre algodones a su máximo artillero, el colombiano Miguel Borja, quien salió con una contractura muscular en el partido que los millonarios le ganaron 3-0 a Excursionistas. hace ocho días, por la Copa Argentina. En los "Xeneizes" el tema es otro, si juegan con un solo punta central, Merentiel, o arriesgan un poco más y forman una dupla de delanteros uruguayos, sumando a "La Bestia" a Edison Cavani.

"El Colibrí", como apodan al centrodelantero colombiano de River, realizó ayer muchos trabajos de campo, que complementó con los de kinesiología que viene realizando, y tanto en el cuerpo técnico como en el médico lo ven bastante bien de la pequeña rotura fibrilar sufrida, y si no está descartado se debe a que fue menos grave de lo pensado y a su buena masa muscular.

La decisión con él en la soleada mañana de Ezeiza, que hay que ver si se sostiene tanto el jueves como el viernes, fue no exigirlo y llevarlo de a poco en movimientos diferenciados. Así, si Borja supera con éxito este cierre de semana, pasará a la etapa final, que a su vez es la decisiva: será probado fuertemente a último momento, con la idea de ver si puede sostener el ritmo físico que demanda un partido de estas características. En base a eso, en el cuerpo técnico evaluarán si está para ser titular, si va al banco o si directamente optan por resguardarlo para no correr el riesgo de que la cosa empeore.

El "Superclásico" se disputará el domingo a partir de las 17 en el estadio Monumental

Por el lado de Boca, hay tres situaciones de lesionados que preocupan. El zaguero Cristian Lema no se entrenó por una sobrecarga. El punta Darío Benedetto no terminó la práctica por una molestia muscular. En tanto que Marcos Rojo todavía no pudo sumarse a los trabajos con el grupo, por lo cual su presencia en el superclásico es casi nula.

Más allá de este escenario, Diego Martínez no hizo ningún ensayo con un 11 en la práctica de este miércoles. Por lo cual, la práctica formal de fútbol será hoy. Ahí, ya se conocerá la idea del entrenador para el choque contra River. Mientras tanto, el DT sigue combatiendo las molestias físicas, aunque más allá de lo de Lema, el resto de los titulares que tiene en mente se movieron con normalidad. Y la opción de jugar con Cavani más retrasado y Merentiel de punta está latente, ambos se encuentran aptos para el encuentro.

Se prepara una fiesta

La Subcomisión del Hincha de River convocó para esta tarde y mañana a todos los socios que quieran sumarse para organizar el show previo al encuentro. "El partido se gana adentro de la cancha y en los tablones. La fiesta la hacemos entre todos", reza la convocatoria que lanzaron en las redes sociales y que tendrá muchos adeptos.