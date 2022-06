Corto, intenso y con final explosivo. Tal vez estas 3 palabras definen el paso de Luis Islas por el banco de Sportivo Desamparados. Es que tras perder de local ayer con Argentino de Monte Maíz y de permanecer casi dos horas en el vestuario, charlar con los dirigentes más tarde, finalmente este domingo decidió ponerle punto final a su estadía en San Juan. Acordó "de palabra" con la dirigencia su salida pero resta el trámite de rescisión de contrato. Hasta las 20 horas del domingo no se había dado y por lo tanto el DT campeón del mundo en el Mundial 86 se presentará a entrenar este lunes y de no concretarse la rescisión, viajará con el plantel por la tarde rumbo a Otamendi.

El presente institucional del Víbora habría sido el detonante para la salida del entrenador. Si bien llegó conociendo el plantel con el que contaba y apenas completó una semana de trabajo expresó que el "plantel necesitaba mucho trabajo", fueron otros los motivos que derivaron en su salida.

El campo de juego fue uno de los puntos clave. Sin el Serpentario en condiciones, Islas y su cuerpo técnico (todos sanjuaninos) tuvieron que padecer varias veces los constantes cambios de los lugares de entrenamiento. Además, el técnico habría solicitado varias veces materiales para entrenar, en este caso apuntando a contar con más pelotas en los entrenamientos y si bien los dirigentes prometieron realizar la compra de pelotas de fútbol, nunca llegaron al plantel.



La gota que rebasó el vaso fue el mercado de pases y el poco provecho que hizo Desamparados en la ventana de incorporaciones. Sportivo tenía el cupo para incorporar hasta cinco refuerzos, pero se reforzó solo con dos. Es que Brandan y Disanto, dos volantes, fueron los únicos en llegar a San Juan. Islas pensaba contar con el central de las inferiores de Talleres, pero nunca llegó.



Todos esos puntos, lejos del profesionalismo que exigía Islas -y que exigiría cualquier DT de Federal A-, fueron puestos en la mesa del hotel donde se aloja el DT el mismo sábado por la noche, horas después de haberse consumado la derrota ante Argentino de Monte Maíz. Islas habría expuesto esos motivos para su salida, dejando en claro siempre que "nada tenía que ver con el momento futbolístico".

El técnico habría pedido, en los términos de su salida, que únicamente le abonen hasta el día trabajado. Valiente no se opuso y quedaron en reunirse en la jornada de este domingo para concretar la firma que diera fin a su relación contractual.

Este domingo a las 9.30, el plantel se entrenó en ADEPU y fue ahí que Islas les comunicó su decisión. Según fuentes del club, les habría manifestado a los jugadores que "es una pena que un club tan grande como Desamparados esté así", haciendo referencia a su crisis institucional.

Esta noche DIARIO DE CUYO habló con Islas quien, sin dar mayores detalles, se mostró a la espera de la rescisión de contrato. "Habíamos decidido con Juan que lo mejor era acordar mi salida en los mejores términos, él aceptó y estoy esperando que me llamen. De no pasar nada, me presentaré a entrenar porque soy profesional y sigo con un contrato vigente que me liga a Desamparados", expresó expresó DT quien a la vez recalcó: "Estoy orgulloso de este plantel por la entrega brindada en cada entrenamiento y en cada partido. No me puedo quejar, dan todo y mi salida no se da por ellos, si ganábamos eso no cambiaba nada", comentó el DT.