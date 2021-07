Tanto Desamparados como Peñarol tuvieron un lunes feliz por el Federal A de fútbol y sumaron los tres puntos en juego en sus respectivos partidos y quedaron en zona de clasificación.

Lejos de San Juan y con gol de Julio César Cáceres, Desamparados derrotó a Ferro de General Pico. El 1 a 0 reflejó lo ajustado y luchado del partido. Sportivo tenía la necesidad de retornar al triunfo y en eso cumplió. El desgaste físico durante todo el encuentro y la enorme entrega, compensaron por momentos la falta de juego del conjunto sanjuanino.

Iban 15" cuando Tapia recuperó por el centro de la cancha y partió, el tucumano decidió abrir a la izquierda para que Federico Paz encare por ese carril. El ex Peñarol metió el centro para que Julio Cáceres, por el segundo palo, conectara al gol. El 1 a 0 le dio tranquilidad a Sportivo para dejarle toda la presión al local pero Ferro careció de generación.

En el complemento Ferro se fue con todo buscando la igualdad. Pero en esos primeros minutos Sportivo trató de aprovechar los espacios que le dejó su rival y casi aumenta.

Los minutos finales fueron sufridos para el Víbora. Auteri, ex Desamparados, tuvo el empate a los 37 pero remató mal y a los 39" volvió a fallar tras un córner.

Leandro Espejo fue la pieza vital para que Peñarol retornara al triunfo. Con gol de Luis Argumosa tras un penal que le cometieron a la Joyita Espejo cuando el encuentro se moría, Peñarol venció 1 a 0 a Sol de Mayo de Viedma.

El Bohemio sigue sumando y con el triunfo se prendió en la pelea. No jugó bien pero se topó con un equipo que tampoco hizo mucho por ganar. La visita, que ayer contó con su nuevo entrenador Luis Islas pero desde la platea del Bicentenario, tuvo su chance a los 17" pero falló Ponce. Peñarol respondió a los 25" pero el tiro del brasileño De Souza dio en el palo. En el complemento el juego se dio trabado y los cortes fueron una constante. El partido se tornó monótono. Cerca del final, Espejo encaró y al defensor Paredes no le quedó otra que bajarlo dentro del área. Luis Argumosa ejecutó el penal y no defraudó.

Tarde negra para los de arriba

Por la 11ma fecha del Grupo A, en la que ganaron los sanjuaninos Desamparados y Perñarol (foto), se dieron resultados negativos para quienes lideran. El líder Deportivo Madryn cayó por 2 a 0 ante Olimpo en Bahía Blanca; Cipolletti cayó de local por 1 a 0 ante Juventud Unida de San Luis. Bolívar igualó 2 a 2 ante Villa Mitre en tanto que Independiente de Chivilcoy derrotó por 1 a 0 a Camioneros. Por su parte, Círculo Otamendi le ganó por 1 a 0 a Sansinena y Estudiantes en San Luis cosechó su primera victoria del torneo después de ganarle 2 a 1 a Huracán Las Heras.