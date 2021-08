Luego de obtener la histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, al derrotar a Brasil por 3-2, la selección argentina de vóley llegó ayer al país y cada uno de los jugadores se fue a su casa para realizar la cuarentena obligatoria. Excepto los tres jugadores sanjuaninos.

Bruno Lima, Matías Sánchez y Federico Pereyra son los únicos integrantes del seleccionado albiceleste que se encuentran en un departamento de Buenos Aires. Están allí porque es un lugar más cómodo que una habitación de un hotel, mientras aguardan por saber cuándo podrán volver a San Juan y reencontrarse con sus familias después de varios meses.

“Tenemos impotencia por no poder estar en nuestras casas como el resto de nuestros compañeros que viven en otras provincias. Nosotros llegamos a Argentina como deportistas olímpicos y cada uno puede hacer la cuarentena en su domicilio, pero no en el caso de San Juan, que hay que hacerla en un hotel”, dijo Bruno Lima.

En ese sentido, el opuesto que jugará en el vóley francés desde la próxima temporada expresó que “queremos llegar a hacer la cuarentena en nuestra casa y no en un hotel porque tenemos pocos días de vacaciones, tenemos que regresar a nuestros clubes y no vamos a poder estar con nuestra familia, a la que no vemos desde hace tres meses”.

Por estas horas, los medallistas sanjuaninos tienen más dudas que certezas mientras están aislados en un departamento en Buenos Aires y no saben si podrán arribar a San Juan la semana que viene. “Quizás nos hacen un PCR y podemos viajar, pero igual vamos a tener pocos días para estar con nuestros seres queridos”, cerró Lima.