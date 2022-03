La Liga Argentina de vóleibol transita la recta decisiva y por eso los tres equipos sanjuaninos irán a Mar del Plata a disputar el Tour 4 que será la antesala de la Liga que llegará a San Juan a disputar los Play Off y la fase de semifinales. UPCN, Obras y UVT disputarán esta instancia que arrancará este jueves y hasta el 17 de marzo en el estadio de Once Unidos. Una semana después comenzarán los play off, cuyas series de cuartos de final y semifinales se desarrollarán en el estadio de UPCN San Juan Vóley.

El Gremial está cuarto con 31 unidades y aspira a entrar entre los ocho mejores. En tanto que Obras aspira a lo mismo, está quinto pero con 23 puntos. El otro representante sanjuanino es UVT que está lejos de la zona de clasificados, tiene 8 puntos y se ubica en el penúltimo lugar solo por encima de Gigantes del Sur, que apenas pudo sumar una unidad en lo que va de la Liga.

En cuanto al camino que le queda a cada uno para aspirar a la clasificación. El jueves cuando se inicie el Tour, UVT abrirá la actividad ante Defensores de Banfield. Más tarde, a las 14, Obras San Juan se medirá ante River y UPCN cerrará la jornada enfrentándose a Once Unidos a las 22. La actividad continuará el viernes a las 15, UVT chocará ante Gigantes del Sur, UPCN se medirá ante Policial a las 21 y Obras chocará ante Once Unidos a las 19. El domingo abrirán con el clásico entre UPCN y Obras a las 19, UVT irá ante Paracao a las 11. El lunes, a las 17 UVT irá ante River y a las 19, UPCN se medirá ante Ciudad. La fecha 21 del Tour 4 tendrá el cruce de sanjuaninos con UPCN ante UVT, mientras que Obras se medirá con Policial. La última fecha tendrá los encuentros entre Monteros-UPCN, UVT-Once Unidos y Obras-Ciudad.

Armoa confía

El técnico de UPCN, Fabián Armoa se mostró expectante con lo que pueda hacer el Gremial en este Tour 4: "Ahora nos vamos a enfrentar a equipos fuertes, que son candidatos y eso puede ser una buena medida para lo que se viene. Ahora nos enfocaremos en los partidos en Mar de Plata y luego sí nos meteremos de lleno en los play off", destacó.