Con todo. Mateo Maldonado va con muchas expectativas de realizar un buen papel en el Mundial de Canadá. El sanjuanino a su corta edad ya logró demasiados logros pero no conforme con eso, va por más.



En la lejanía de Kingston, Canadá. Allí, a miles y miles de kilómetros de las aguas del dique de Ullum, lugar que lo cobijó desde sus inicios. Allí comenzará una nueva ilusión para el sanjuanino Mateo Maldonado. El chico de apenas 16 años, disputará el Campeonato Mundial de yachting en el país canadiense, certamen que tendrá lugar del 24 al 31 del mes corriente.

Ayer por la tarde, el sanjuanino partió rumbo al sitio donde tendrá una nueva experiencia en donde buscará seguir sumando conocimientos y vivencias, apuntando a meterse entre los primeros en el Campeonato Mundial. El chico, que comenzó a practicar esta disciplina deportiva a los 7 años motivado por su papá Marcelo y hoy es uno de los principales referente en la provincia en esta disciplina. El velerista sanjuanino actualmente es uno de los deportistas que integra el programa de Alto Rendimiento, de la Secretaría de Deportes que le permite realizar su actividad deportiva de manera profesional. Es tanto el profesionalismo que realiza el chico que le apunta a intensos trabajos físico, además de horas de natación y entrenamientos de 4 a 6 horas por fin de semana en el agua.

"Voy con muchas ganas de poder realizar un excelente papel y seguir sumando experiencia ante los mejores del mundo que se van a dar cita allí. Estoy muy agradecido a la Secretaría de Deportes por el apoyo constante y también de familia", expresó Mateo.

El chico viene teniendo estupendas actuaciones este año en el plano internacional, obteniendo del Sudamericano Sub 17 y Sub 19 de laser Radial. También se animó a las categorías superiores donde consiguió un 6to lugar en el Campeonato Sudamericano Sub 21 de láser Standar, ambos en Paracas Perú, sede de los Panamericanos y también logró el Sub campeonato en la Copa Wes Mex, en Puerto Vallarta México.

En Perú, en el Campeonato Sudamericano Sub 19, Maldonado tuvo una jornada fantástica que le permitió quedarse con el primer puesto siendo el más joven de la categoría. Luego de 10 regatas, con excelente viento en las aguas del Océano Pacífico, el velerista sanjuanino pudo quedarse con la general.

Pickenhayn, la otra estrella local

Ana Pickenhayn, gran promesa de este deporte, hace una semana finalizó como la mejor palista argentina en la categoría junior en el Campeonato Mundial de Kayak Slalom, en la ciudad polaca de Cracovia.

Luego de la gran actuación conseguida por equipos, finalizando en la 14º posición, la palista sanjuanina del Kayac Club SJ salió a competir en la categoría K1 single.

Allí Ana pudo quedarse con la mejor posición del equipos femenino argentino.