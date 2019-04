Se fue. El Turco Mohamed plantó la renuncia tras la derrota de Huracán y ya circulan nombres de sus posibles reemplazantes.

El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, adelantó ayer que maneja "cuatro o cinco" candidatos para reemplazar como entrenador a Antonio Mohamed, quien renunció al cargo tras la eliminación en la Copa Libertadores de América.



"Tenemos cuatro o cinco técnicos que vamos a analizar con la comisión directiva. Tenemos tiempo", expresó Nadur en declaraciones a TyC Sports.



Ricardo Zielinski, actualmente en Atlético Tucumán; Pedro Troglio, sin club tras su salida de Gimnasia y Esgrima La Plata; y Miguel Ángel Russo, quien esta noche dirigiría su último partido en Alianza Lima, de Perú, son los primeros candidatos que asoman para reemplazar al "Turco".



La dirigencia del Globo no tiene apuro para empezar a negociar con un nuevo cuerpo técnico ya que luego de la derrota de anoche ante Emelec, de Ecuador, el equipo no jugará por nada en la última fecha de la Copa Libertadores de América (recibe a Lara, de Venezuela, el miércoles 8) y solo tiene pendiente el cruce de Copa Argentina ante Unión de Sunchales que aún no fue programado.



La posibilidad de aguardar hasta el receso por la Copa América es la más viable ya que, por ejemplo, a esa altura se sabrá si el "Ruso" Zielinski renueva con Atlético Tucumán o queda liberado o si finalmente se confirma la inminente partida de Russo de Alianza Lima.



Los dos que ya quedaron afuera de la carrera, según confirmó el propio presidente, son Diego Armando Maradona, quien había nombrado a Huracán como un posible club para dirigir en Argentina, y Frank Darío Kudelka.



Antonio Mohamed argumentó tras su renuncia, siente que hizo "daño", asumió que estos cuatro meses de gestión fueron "un fracaso" y que lo que más le duele es "el insulto del hincha".



"Voy a hacer un monólogo y ya está", arrancó el "Turco" su último contacto con los periodistas como técnico de Huracán y lo hizo pidiéndole "disculpas a la dirigencia y al socio. No salió como queríamos. No pude llegar. Las cosas no funcionaron. Buscamos por todos lados y de todas maneras. Por eso renuncio".