El fútbol argentino atraviesa un duro momento y el que se sumó a las críticas a la dirigencia fue Diego Armando Maradona. Desde su flamante cargo de embajador de la FIFA, "El Diez" dio su visión sobre la situación.

En una entrevista concedida al diario Clarín, Maradona se mostró fiel a su estilo y disparó contra todos. Advirtió sobre una posible desafiliación de la Argentina de la FIFA, se mostró duro con Edgardo Bauza y volvió a despacharse contra Mauro Icardi.

Antes de viajar a España para ver al Napoli ante el Real Madrid por la Champions League, "El Diez" habló sobre todos los temas y dejó algunas frases "picantes":

La herencia de Don Julio:



“El fútbol argentino está quebrado, se lo llevó Grondona a la tumba”.



Su relación con los dirigentes:



“Parece que la escuela grondoniana quedó porque no me llamó ninguno de todos los que hoy dicen que van a arreglar el fútbol argentino. Yo tengo mis dudas de los que hablan del pico para afuera”.



Su acusación en la FIFA respecto de la injerencia del Estado:



“Yo voy a llevar mi informe a Zurich y voy a hablar con Infantino porque me parece que las cosas no se están haciendo nada bien y al Gobierno le da lo mismo. Todo muy turbio. Entonces esto lo tiene que saber la FIFA”.

La posibilidad de la desafiliación:



“Nos desafilian y tenemos que hacer un torneo doméstico y no podemos pasar el charco. Puede pasar, eh…”.



Las peleas por la conducción de la AFA:



“Somos muchos y nos conocemos todos. Y sabemos quién quiere entrar en la historia del fútbol ¡y quién quiere hacerse más rico o más importante!”.



Los polémicos audios:



“Que Angelici haya llamado a éste o al otro… Es el folklore argentino y no nos hagamos los boludos, porque si nos seguimos haciéndonos los boludos ahí sí que somos de la cochería. No zafamos de la FIFA”.



Se quebró su relación con Edgardo Bauza:



“No hablé y no pienso hablar más con él”. Y, ante la pregunta sobre si no le perdonaba la visita que “El Patón” le hizo a Mauro Icardi, contestó: “No”.

Otro dardo para Icardi:



“No me importa, pero para mí no existe. Hay cosas que no se hacen y que no se perdonan. Yo quiero ver a Bauza diciéndole a Messi si quiere ir a comer a la casa de Icardi. O que Icardi vaya a comer a la casa de Messi, del Kun (Agüero) o del jugador de la Selección que sea después de lo de Maxi López”.



Su candidato para la selección juvenil:



“Yo hubiese mandado a Batistuta de técnico al Sub 20 como alguien representativo. Úbeda no me hizo nada ni tengo nada en contra de él. Pero me parece que le erraron feo cuando lo eligieron para ese cargo”.



La droga, la relación con el Papa, una crítica al Gobierno y su gran momento personal:



“Hace trece años que dejé (de consumir) y estoy feliz porque me levanto como quiero levantarme, manejo mis tiempos, puedo tener una agenda, puedo trabajar, puedo cumplirle a la gente, puedo cumplir con mis hijos, puedo ir al cementerio a ver a mi vieja y a mi viejo y estoy en paz con Dios. Me reconcilié con la Iglesia, con Francisco que para mí está haciendo un trabajo bárbaro y Dios quiera que siga. Ya le dije que tiene todo mi apoyo. La verdad es que soy feliz aunque en mi país la gente no esté feliz con el cambiemos… Pero, bueno, alguien tiene que ser feliz y me tocó a mí”.