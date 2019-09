Al arco de Boca volverá, ante Newell"s, Marcos Díaz en reemplazo de Andrada, al que cuidan para el partido con River.

Marcos Díaz será el arquero titular de Boca ante Newell"s Old Boys en lugar de Esteban Andrada, quien ayer volvió a no entrenarse con sus compañeros y estuvo en kinesiología y en el gimnasio.



El arquero, que lleva 1.048 minutos sin que le conviertan goles y que tiene el récord en el profesionalismo de 7 partidos invictos en el comienzo de un torneo de Primera, tiene una molestia en el aductor izquierdo y lo están cuidando para que llegue en óptimas condiciones para el partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores ante River, de visitante, el 1 de octubre.



Díaz, que fue incorporado a comienzos de año desde Huracán, jugó un solo partido este semestre y fue por la Copa Argentina ante Almagro, en el que Boca recibió el único gol que le convirtieron esta nueva temporada.



Este cambio no será el único que Alfaro dispondrá para el fin de semana, ya que reservará a la mayoría de los titulares para el encuentro en el Monumental.



En el entrenamiento el plantel realizó fútbol en espacio reducido y Zárate y Abila se volvieron a mostrar en buena forma.



Además de Andrada, en kinesiología estuvieron Goltz, De Rossi y Soldano. Goltz tiene una lesión muscular y no hubo parte médico de su diagnóstico, De Rossi una distensión en el isquiotibial derecho y Soldano una sobrecarga en su pierna derecha.



Una posible alineación para enfrentar a los dirigidos por Kudelka es: Díaz; Weigandt, Izquierdoz, Alonso y Fabra; Villa, Campuzano, Almendra y Zárate; Tevez y Hurtado.