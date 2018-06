Vuelve. Martín Bravo ya sabe lo que es jugar con la camiseta de San Martín,

lo hizo en el 2008 siendo figura y marcando 9 goles. Mañana se suma al plantel.



Martín Bravo explotó en San Martín en el Clausura 2008 cuando a fuerza de goles se convirtió en la gran revelación del torneo de Primera División. Anotó 9 goles en 22 partidos con la camiseta número 23 y pasó a ser un delantero codiciado pese al descenso del verdinegro. Siguió se carrera en el fútbol mexicano, pero en Concepción nunca se olvidaron de él ya que dejó una huella por la que hoy volverá a transitar, 10 años después, dado que la "Rata", de 31 años, se convirtió ayer en el 7mo refuerzo del equipo de Gastón Coyette y mañana se sumará a las prácticas.



Hace más de 10 años, cuando San Martín logró el ascenso a Primera, la "Rata" llegó como refuerzo de Colón de Santa Fe siendo un desconocido (junto a Fernando Alloco y Sebastián Malandra, porque no eran tenidos en cuenta por el técnico Leonardo Astrada). Y por ello en ese Torneo Apertura no tuvo chance de jugar. Pero en el 2008 le llegó oportunidad y aquel chico de 21 años explotó haciendo dupla con Luis Tonelotto. Sus 9 goles se los anotó a River, Independiente, Racing, Estudiantes, Gimnasia, Huracán, Lanús, Arsenal y Argentinos Juniors.



En los 10 posteriores años siempre estuvo en México. Jugó en los Pumas de la UNAM, León, Dorados, Santos Laguna y regresó a los Pumas donde se desempeñó hasta la temporada pasada, para ahora volver al país con los colores con los cuales triunfó.



Pero no sólo San Martín une a Bravo con San Juan, ya que su esposa, Yanina Fernández, y su hijo mayor (Martín) son sanjuaninos. La "Rata" la conoció cuando estuvo en el verdinegro en una historia muy particular, ya que ella le vendió el auto que se compró para trasladarse todos los días al Hilario Sánchez para entrenar. Luego se fueron a México y allí nació su hija Mía.



Bravo se sumará mañana a los entrenamientos y así serán siete los refuerzos que por el momento sumó San Martín, dado que antes arribaron el defensor Juan Rodríguez (Almagro), los volantes Fernando Brandán (Temperlay), Franco Cristaldo (Defensa y Justicia) y Diego Cardozo (Atlante de México), más los delanteros Gonzalo Castillejos (Apollon Smyrnis de Grecia) y Nazareno Solís (Huracán).