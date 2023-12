El defensor del seleccionado argentino, campeón del mundo, Lisandro Martínez, que juega en el Manchester United de Inglaterra, volvió a entrenarse ayer tras su lesión, ocurrida hace tres meses.

Gran noticia para Manchester United y para la Selección Argentina: Lisandro Martínez volvió a entrenarse en el predio de Carrington de los Red Devils individualmente en medio de su extensa rehabilitación.

Licha estará fuera de las canchas por un período indeterminado tras un agravamiento de la lesión en su pie derecho sufrida en abril. En septiembre, se resintió de aquella en un partido contra Arsenal y aún así enfrentó los encuentros ante Brighton y Bayern Münich por la Champions League. En ese momento, el cuerpo médico del conjunto inglés decidió que se apartara definitivamente del plantel para comenzar una larga recuperación.

Así como había sucedido a principios de año, debió ser operado nuevamente hace tres meses del quinto metatarsiano y desde aquel entonces no sumó minutos con Manchester United y no fue convocado por Lionel Scaloni. Aún no hay fecha confirmada para su retorno.