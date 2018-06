Me imagino a la gente cantando el sábado en Rusia 'Que de la mano de Mascherano, todos la vuelta vamos a dar' ¿Y Sampaoli? El Pelado pasó a ser un decorado en el armado del equipo, pero que lo ponen en el banco de suplentes para disimular el papelón ¿O no vieron que se sacó hasta el traje contra Nigeria y anda en ropa deportiva? No le da la cara para hacerse el técnico si no manda ni en su casa.



Ojo, si Messi tuviera sangre, sería el DT, pero esas venas están secas. Por eso es Masche, que si bien no es un canto a la garra y la estrategia, es feo y tiene cara de malo.



Lo bueno, es que como dicen que el primer fusible ante la derrota es el técnico, si perdemos con Francia nos sacamos de encima a los dos pelados (y le sumemos a Caballero, que espero nadie lo convoque).



Veremos qué sucede mañana, pero si fuera médico les diría que es un partido con "pronóstico reservado" y con el paciente Argentina en "estado crítico".