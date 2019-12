Gastón Fernández, que conoce a Mascherano hace mucho tiempo, dijo que el experimentado jugador le aportará liderazgo al grupo.

Gastón Fernández, uno de los referentes de Estudiantes de La Plata, indicó ayer que Javier Mascherano, flamante incorporación de la entidad, aportará "liderazgo y le hará muy bien al plantel", con miras a la temporada 2020.



El exjugador de River y Racing también reconoció que estuvo "cerca de irse" en el último mercado de pases, admitiendo que "las cosas no estaban bien".



El mediocampista ofensivo consideró que su permanencia en el club se debe a Agustín Alayes, quien "me convenció de quedarme".



"No estábamos en nuestro mejor momento de relación pero me hizo ver las cosas y por suerte hoy está todo muy bien pero estuve cerca de irme", confesó.



"Con Sebastián (Verón) la relación no cambió porque hoy es el presidente, es la misma persona que en su época de jugador. Nos conocemos bien y hay veces que nos podemos entender mejor y otras no tanto, pero estoy a disposición del club siempre", agregó.



Fernández resultó uno de los componentes del plantel, por su amistad, que influyó en el arribo de Mascherano.



"Javier (Mascherano) me transmitió que quería venir para ser uno más y romperse el alma. Aportará liderazgo y le hará muy bien a todos, en especial, a los chicos más jóvenes. Al fútbol se juega con rendimientos y está con muchas ganas de llegar y ponerse a entrenar", aclaró la "Gata".