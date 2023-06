El Campeonato Panamericano de Pista que se desarrolla en la San Juan y que sirvió para estrenar el Velódromo Vicente Chancay tiene figuras estelares tanto dentro de la pista, como afuera del óvalo. En este caso Maximiliano Richeze a meses de haberse retirado del ciclismo se encuentra estrenando un nuevo rol: ahora como comentarista para la transmisión oficial del certamen.

Totalmente desenvuelto en un rol que él desconocía pero avalado por los conocimientos adquiridos a lo largo de tantos años arriba de la bici, así se muestra el "Atómico" en la TV. Cada tarde, en las transmisiones del streaming oficial que televisa la prueba para todo el mundo, Maxi va comentando lo que observa en la pista, siempre desde su óptica de ciclista. Lo hace junto a Néstor Cano y Roxana Mangue desde la cabina N°1 del flamante velódromo.

"Es un lujo tener una pista y un velódromo así. No tengo dudas que está a la altura de los mejores del mundo", expresó Maxi sobre el escenario que se estrenó con este Panamericano. En cuanto a su nuevo rol, manifestó: "Me siento cómodo, uno que ama tanta este deporte es muy difícil desligarse tan pronto, asi que lo estoy disfrutando desde donde me toca", manifestó.

Richeze, oriundo de Bella Vista provincia de Buenos Aires, tuvo su despedida del ciclismo profesional en la pasada Vuelta Internacional a San Juan. Su último equipo fue el UAE Team Emirates.