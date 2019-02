Con 19 años, se quedó con una etapa del Tour de San Luis y repitió a los 23 en la reciente Vuelta a San Juan ganando el parcial que terminó en el Autódromo San Juan-Villicum. Ya más tranquilo, después de no haber encontrado equipo en Europa, trabaja para volver al viejo continente.



-¿Pasó la amargura de no seguir en Europa? ¿Tranquilo o resignado?



-Tranquilo. Resignado nunca. Sí se pasó la bronca que tenía porque no entendía nada. Hice las cosas bien y me quedé sin equipo en Europa para lo que he trabajado todos estos años pasados.



-¿Qué te dijo el entrenador del UAE Emirates: no lo conformó tu rendimiento?



-Me dijo que lo había hecho muy bien, pero que tenía como veinte contratos y no había lugar para otro.



-¿Hubo propuestas de otros equipos?



-Algunas conversaciones pero propuestas firmes ninguna. Podría haber sido en el Burgos BH o en menor medida en otro equipo italiano.



-¿Es como la Fórmula 1 a la que algunos pilotos llegan porque tienen un sponsor que los apuntale?



-No tanto, pero en algunos casos si tenés un apoyo importante puedes llegar a firmar en alguna escuadra.



-Viniste muy golpeado, ¿quién te levantó?



-Mi familia, mis amigos. La familia Richeze, ellos fueron fundamentales. Me dijeron que habrá otra oportunidad. Siempre les estaré agradecido, como a Maxi Richeze que me llamó apenas llegué al hotel y me dijo que -él sabía- las condiciones que tengo y que seguiría tratando de abrirme una puerta en algún equipo



-¿Cuántos años llevás sin pasar un invierno en San Juan?



-No lo había pensado (risas) y no sé. A ver... Estuve dos años en el Centro Mundial, uno como junior, otro año volví con la selección y los dos con el Unieuro. Seis, aunque en algunos estuve un mes por acá.



-¿Qué te dejó la Vuelta?



-La alegría más grande de mi vida deportiva. Ganar acá en una carrera tan importante supera cualquiera de los títulos argentinos que conseguí.



-¿Superaste el récord de saludos?



-Totalmente, de acá tenía un montón de mensajitos. Muchos ex compañeros de Europa como el español Manuel Peñalver que ahora está en el Burgos BH (equipo Pro-Continental) quien me dijo que se emocionó mucho. También todos los italianos con los que tuve algo que ver. Fue muy lindo.



-En privado me contaste algo más de la Vuelta...



-Sí, que de no haber cometido los errores que cometí en El Colorado, posiblemente hubiera estado en el "Top 10". Aparte creo que haciendo una preparación específica, puedo pelear el "Top 5".



- ¿Te gustaría ganarla?



-¡Claro que me gustaría ganar la Vuelta!



-¿Se puede o es para rodadores o escaladores?



-Creo que se puede, sólo hay que prepararla bien y tener la fortuna de no sufrir caídas o retrasos. De estar en tu semana.



-¿Cuáles son tus objetivos ahora?



-Entrenar con el equipo, ganar todo lo que se pueda e ir a competir en la Vuelta de Chile (del 6 al 10 de marzo) y a la Vuelta de Uruguay (12 al 21 de abril).



-¿Corren este fin de semana?



-Sí, correremos la Vuelta del Este.

Inscriben para la Vuelta del Este





Esta tarde, de 18 a 21 en la sede de la Federación Ciclista Sanjuanina se recibirán las inscripciones para la segunda edición de la Vuelta del Este, competencia que organiza el Caucete Pedal Club y que, desde el año pasado, reemplaza en el calendario rutero sanjuanino al Circuito Orlando Carrizo Luna.



Los equipos locales y ciclistas sanjuaninos no abonarán monto alguno por su registro. Los equipos o ciclistas con licencias foráneas deberán pagar $100.



Al igual que en su primera edición, la carrera tendrá el formato de tres etapas, dos en línea y una contrarreloj. Mañana, por la tarde se disputará un tramo de 142 kilómetros. El domingo por la mañana irá la crono de 10 km. Y, por la tarde la etapa final que tendrá 101 km. Las dos en pelotón terminarán en la plaza de Caucete.