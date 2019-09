Puro intento. Martín Bravo domina el juego mientras el defensor de Barracas Leonel Bontempo lo sigue de cerca. Al delantero de San Martín se lo vio incómodo ayer aunque sí se mostró incesantemente buscando llegar con peligro.



En su segundo encuentro como director técnico de San Martín, Alfredo Grelak sumó su segundo empate, aunque claro esté tuvo un sabor diferente por jugar de local, donde le continúa siendo imposible ganar.



A la hora de analizar el empate ante Barracas, el técnico manifestó: "Fue un partido difícil pero sabíamos que iba a ser así. El rival vino achicar espacios, sabíamos que iban hacerlo y estábamos preparados pero no fuimos precisos, no tuvimos profundidad porque a pesar de tener algunas situaciones no pudimos convertir" resumió el entrenador.



Sobre la falta de fútbol que tuvo San Martín, Grelak manifestó: "A mí me parece que la idea estuvo, la generación estuvo, tenemos que trabajar en la definición de jugadas, tenemos que seguir apostando porque hay jugadores para llevar la idea a cabo. Los jugadores están convencidos de lo que hay que hacer, hoy el nivel defensivo de ellos fue casi perfecto porque no tuvieron errores. Nunca terminó siendo un equipo sin ideas, siempre se intentó generar el juego pero el equipo rival hizo un buen trabajo defensivo". Uno de los problemas mayores que mostró San Martín fue la anemia ofensiva y a eso también se refirió Grelak quien pareció minimizar esa situación: "Eso nos preocupa pero nos ocupamos, por momentos les insistí que no saliéramos del área porque sabíamos que Osorio y Pablo (Palacios Alvarenga) tenían que estar ahí para cuando pudiéramos generar por los laterales. Hay que confiar en ellos, están trabajando mucho para revertir la situación y esta escasez de gol. Los delanteros y sobre todo los goleadores son así, a Pablo se lo ve enojado con esta situación que lógicamente le preocupa pero también lo veo trabajar y me quedo tranquilo" expresó el entrenador.

Tranquilo. Así se retiró el DT Alfredo Grelak tras un nuevo empate de sus dirigidos.

Morón, el destino para buscar la victoria

Por la sexta fecha de la Primera Nacional, San Martín visitará al Deportivo Morón en Buenos Aires. El encuentro todavía no tiene horario definido, pero es un casi un hecho que irá el sábado por la tarde. Además se cruzarán Estudiantes de Río Cuarto con Mitre, Ferro chocará con Nueva Chicago, Atlanta recibirá a Brown de Madryn, Independiente Rivadavia será local de Alvarado, Platense chocará con Belgrano, Temperley hará lo propio ante Estudiantes de Buenos Aires y Barracas Central será local de Agropecuario.



La fecha por la Zona A había comenzado el jueves con el triunfo de Belgrano por 3 a 1 sobre Temperley, además Estudiantes de Río Cuarto le ganó 2 a 1 a Ferro y Estudiantes de Buenos Aires venció 1 a 0 a Morón. Alvarado en Mar del Plata se impuso por 2 a 0 ante Platense, Nueva Chicago igualó 2 a 2 ante Atlanta, Brown de Madryn derrotó 1 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza y Mitre en Santiago le ganó 2 a 1 a Agropecuario.