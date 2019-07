Dolor. Lucas Ordoñez no pudo ocultar su dolor en la premiación y con lágrimas en los ojos fue a recibir la medalla. El jugador dijo que la actuación del arquero portugués fue la clave para el triunfo.



Triste, pero con optimismo y conforme con el desempeño de su equipo. Así se mostró José Luis Páez, el director técnico de la Selección argentina de hockey sobre patines, tras perder el encuentro con Portugal y obtener el subcampeonato. "Queríamos darle una alegría a la gente en estos momentos complicados que estamos viviendo. Pero no pudimos. Lo siento de corazón", dijo en primer lugar en radio La Voz.

Y agregó: "No me siento perdedor. Tiene que haber un ganador, pero hoy me siento orgulloso del equipo que tenemos. Gracias a ellos, la humildad con que trabajaron y con la que me aceptaron, todo eso fue fundamental".

Páez buscaba ser el primer entrenador argentino en ser campeón del mundo y repetir lo que había logrado como jugador.

Para finalizar reflexionó: "En la cancha no perdimos, perdimos por una lotería. Bajo todos los puntos de vista, lo buscamos por todos lados, más no podíamos hacer. Portugal fue el arquero y sus compañeros. Existe algo en el universo que decía que hoy no era nuestro partido. Sinceramente hicimos todos. Y ahora tenemos que levantarnos más fuertes".

En tanto que Lucas Ordoñez fue uno de los jugadores que se mostró más dolido en la premiación, y expresó: "Nos vamos con un sabor amargo, pero lamentablemente no quiso entrar", sostuvo Ordoñez ni bien recibió junto a sus compañeros la medalla plateada tras perder la final del Mundial de Hockey sobre Patines, contra Portugal. "Hicimos el partido que vinimos a buscar, hemos terminado el Mundial con sólo 4 goles en contra. Siempre se nos decía que estábamos un poco mal en defensa, logramos mejorarlo, pero el gol no entró", se lamentó y felicitó a su rival: "Hay que felicitar a Portugal y a su arquero y ahora hay que masticar la bronca, pero nos vamos tranquilos".

Villano. El arquero de Portugal Girao fue clave con sus atajadas, sobre todo en la definición por penales.

Por su parte, Valentín Grimalt, el arquero de la Selección argentina quien compartió puesto junto con Conti Acevedo, se refirió a la derrota resaltando la entrega de sus compañeros: "Dejamos el alma, pero por cuestiones ajenas a nosotros no se nos dio. Para ganar un partido hay que tener una cuotita de suerte y no la tuvimos hoy. Somos conscientes de que hemos dejado todo en la pista", dijo. Por otro lado, agregó: "El único equipo que proponía, que buscaba hacer algo, éramos nosotros. Nosotros no tuvimos la suerte, ellos sí, los penales son una lotería" cerró.