Ya había ganado de manera categórica el Torneo Apertura de este año. Y antenoche logró el título del Torneo "Clausura" del hockey sobre patines sanjuanino. Por eso Médano de Oro es el dueño del año. A lo largo de esta rara temporada invadida por el covid el equipo que todavía no tiene cancha propia en sus tres años de vida se convirtió en el más efectivo y regular de la temporada en el hockey local.

En su corta vida, el Médano sólo había ganado un "Torneo del Sol" que siempre fue la previa de la temporada hockística sanjuanina. Esta vez fue letal para sus rivales. El "Apertura" lo ganó de punta a punta. Y en el "Clausura" sacó a relucir su eficacia en los Play Off.

Santos Domingo Quinteros -el "Mingo" para el mundo del hockey- supo balancear como DT a los más jóvenes con los experimentados. La base del plantel está compuesta por jugadores de mucha experiencia: Mauro Puzzella (38 años), Víctor Bertrán (36), Gonzalo Gómez (38), Leandro Rosselot (37) y Emiliano Romero (32) son la base del equipo. Se le suman Mauricio Fullana (36), Santiago Díaz (26), Matías Maldonado (26) y los benjamines Agustín Gueglio (21) y Franco Vargas (21).

Merecido. Mauro Puzzella, el arquero de lujo del bicampeón, levanta la copa. Figura y columna del equipo, fue fundamental para la conquista.

En la serie final ante el empeñoso y aguerrido Concepción sacó a relucir toda su experiencia. Ganó los dos partidos que, por momentos, lo tuvieron como dominador y en otros fue superado por el amor propio de los azules. El primer choque lo ganó Médano por 8-5. Y antenoche fue aún más parejo y se lo quedó por 5-4. Los goles para Médano fueron del "Pony" Romero (2), Gonzalo Gómez (2) y Leandro Rosselot. Descontaron para el Azul, Giuliano Giuliani (2), Lautaro Luna y Juan Francisco Rodríguez.

En la planilla del debe le quedará a Médano de Oro en este 2021 el haber quedado eliminado en la ronda inicial en el Argentino disputado en Mendoza, donde iba como uno de los favoritos.

EMILIANO ROMERO Y MAURO PUZZELLA

Uno es el que hace los goles, el otro los impide

Si bien Médano de Oro se caracteriza por mantener el equilibrio en sus líneas y no perder contundencia, dos jugadores aparecen como sus columnas fundamentales: el arquero Mauro Puzzella y el atacante Emiliano Romero. Ellos, como otras tantas veces anteriores, se lucieron en la serie final ante Concepción. Puzzella tapó tiros de gol y sacó libres directos que tal vez hubiesen cambiado la historia. El "Pony" se mandó cuatro goles en el primer partido ante los Turcos y otros dos antenoche.

Mauro dijo sobre el partido: "Sabíamos que Concepción sería un rival duro. Lo habíamos hablado. Si hay algo que caracteriza a ese club es el amor propio de sus jugadores. El luchar siempre es su ADN. En el segundo partido fueron muy hábiles en meternos presión y nosotros no encontramos la manera de hacer los pases limpios. Igual, creo que pesó la experiencia del Médano. Y la capacidad de mis compañeros de aprovechar errores del rival y marcar. ¿Si fue maña o me acalambré de verdad? Mezcla de las dos cosas. Bueno, no tanta mañana sino una costumbre que adquirí una vez para relajarme. Y de paso también me acalambré. Por suerte todo salió bien y ganamos los dos torneos del año".

Romero agregó: "Estoy muy feliz por revalidar y demostrar que somos dignos campeones. Además contento por el cierre de año que tuvimos. Creo que fuimos justos ganadores. Lógicamente se lo dedico a mis viejos porque ellos siempre están al lado de uno de manera incondicional. ¿Qué significa el gol para mí? Los goles son los amores de la vida. Con eso te resumo todo".