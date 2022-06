Después de concluir un duro Giro de Italia, unas declaraciones de Maximiliano Richeze 'sonaron' a despedida. Agradeció a toda la gente que lo había acompañado en sus casi dos décadas dentro del profesionalismo, destacando especialmente a su familia. Consultado por DIARIO DE CUYO, el ciclista bonaerense comentó que 'posiblemente' se había entendido mal, que había hecho referencia a que esa 'corsa rosa' había sido la última carrera 'grande' de su rica campaña en la elite del ciclismo mundial, pero que aún disputaría algunas pruebas.

"Debo confirmarlo con el equipo, pero algo hablamos antes del Giro de correr algunas otras competencias", explicó cuando aún no dejaba Verona, lugar donde después de 3.500 kilómetros donde debió sortear distintas alternativas de competencia, tratando de ayudar a Fernando Gaviria a lograr alguna etapa para el UAE Team Emirates. Lamentablemente el colombiano no estuvo fino y no pudo sacar rédito a las eficientes prestaciones del argentino que lo lanzaba para las definiciones masivas, donde este año prevaleció el francés Arnaud Demare (Groupama FDJ).

Sobre el futuro cercano, Maximiliano sabe que el próximo fin de semana correrá con el equipo una competencia en Bélgica, la Elfstedenronde Brugge(1.1), de 193 kilómetros, en la que participarán seis equipos UWT (UCI World Tour), entre ellos el Alpecín-Fénix, con el belga Tim Merlier, ganador de las últimas dos ediciones.

Sobre el futuro mediato, Maxi, comentó viajará al país y que en el calor del hogar familiar decidirá que hacer: 'Se que estoy en el tramo decisivo, existe, una propuesta de correr otras competencias de un día, posiblemente alguna clásica, pero decidiré hasta donde llegaré allí en Buenos Aires", contó para luego comentar que en esta ocasión no vendrá a San Juan. "A fin de año seguro andaré por allí", agregó.

Consultado específicamente sobre aquel deseo de retirarse en la Vuelta a San Juan, Richeze aceptó que es una opción posible. "Obviamente me encantaría. Creo que sería una manera de agradecer a la gente del ciclismo todo el cariño y reconocimiento que me han brindado. Pero te reitero, es un tema que analizaré cuando esté tranquilo en Argentina, pasando un poco de tiempo con mi familia y amigos, algo que me hace mucha falta", concluyó, quien durante la última década fue gran animador del pelotón mundial.

Criterium Dauphiné

Ganna, en una CRI ajustada

El campeón mundial aventajó por 02s al belga Van Aert.

El ciclista italiano Filippo Ganna (INEOS grenadiers), actual bicampeón mundial de contrarreloj, se impuso ayer en la crono de 31,9 kilómetros, que se disputó como cuarta etapa de la 74 edición del Criterium du Dauphiné, competencia de una semana que sirve para que los candidatos a pelear la general del Tour de Francia (que se larga el 1 de julio) midan sus fuerzas y vean donde están parados con respecto a sus rivales.

La carrera es dominada por el neerlandés Wout Van Aert (Jumbo Visma), que ayer sorprendió al mundo poniendo en peligro el dominio, casi absoluto que tiene en la especialidad, el longilíneo italiano, que en distancias largas como la disputada ayer suele ganar con amplitud. Tan buena fue la tarea del hombre de los Países Bajos, que Ganna lo elogio al final con la siguiente frase: "Me sacó el sombrero ante Wout", quien es el líder de la clasificación general, y que ayer demostró que no solo embala, sino que también se banca esfuerzos en solitario. La carrera continuará hoy con la quinta etapa, 163 km, entre Thizy-les-Bourgs y Chaintré