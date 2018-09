César Luis Menotti, palabra autorizada para hablar de la Selección Argentina, se refirió al nuevo ciclo que comenzó de la mano de Lionel Scaloni y a la ausencia de los jugadores históricos, entre ellos Lionel Messi: "No me parece bien que le guarden la 10 y no creo que a él le interese tanto".

"Para mí va a volver, pero no hay que traerlo", agregó en el programa radial Cómo Te Va. Además, el Flaco puso en duda el proyecto a diez años de la Selección: "No creo en eso, supongo que es para el fútbol en general. Hay que mantener una idea, un respeto y priorizar el mundo cultural del fútbol por sobre el negocio".

"Creo que si no están seguros hacen muy bien en tomarse su tiempo. Que debatan, que hablen, que se instruyan... No hay urgencia. Cuando había que decidir inmediatamente entre Bauza y Sampaoli, ahí sí me daba vergüenza pertenecer al fútbol argentino", sentenció Menotti.