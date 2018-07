Tras el paso del Mundial de Rusia 2018 y tras confirmarse la salida del DT Jorge Sampaoli, el presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia, busca posicionar a la institución en Europa. Para eso firmó un convenio para usar un predio en Marbella donde montarán un centro de entrenamientos para juveniles argentinos que estén en Europa. El exentrenador del equipo campeón mundial en 1978, César Luis Menotti, enfureció con esta decisión y aseguró que le gustaría "agarrar un revólver" y "matarlos a todos".

En un audio que difundió Radio Mitre, Menotti fue durísimo contra la dirigencia. Comentó que "no podía creer" que la AFA gaste dinero en esa operación cuando "los clubes no tienen agua". "Dicen que los jugadores van a tener que entrenarse más allá que acá. Pero, ¿cuáles son los cracks que tiene Argentina afuera que no haya acá?", se preguntó.

Con el tono de voz enfurecido, Menotti dijo que le daba "vergüenza" lo que hicieron los dirigentes. "Me dan ganas de irme a la mierda, de irme a vivir a Uruguay. Esto no se puede aguantar. ¡Gastaron una fortuna en un predio en Marbella! Entonces el entrenador puede armar una selección europea y los que están acá, que se jodan", exclamó.

En lugar de montar este centro, el técnico propuso que se ayude a las divisiones inferiores de los clubes locales que lo necesitan. Luego, lanzó la frase más fuerte de su crítica: "Nadie dice cuánto salió, y nadie lo menciona. No lo puedo creer. Cuando vi eso me empecé a sentir mal. Me dieron ganas de agarrar un revólver y matarlos".

De acuerdo a la página oficial de la AFA, el lugar es "para utilizar en cualquier momento durante las giras o preparaciones de cara a las competencias". La descripción del Marbella Football Center señala que está a 60 kilómetros del aeropuerto de Málaga, tiene cuatro canchas de once y dos de nueve de pasto natural, un gimnasio de última generación, vestuarios de nivel profesional y salas de reuniones.