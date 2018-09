El astro argentino no le sacó el cuerpo a ninguna pregunta, habló de la Champions, el Mundial, de Ronaldo, del equipo blaugrana y de su idea de quedarse a vivir en Barcelona cuando termine su carrera profesional.





"Creo que ya nos toca ganar la Champions, porque venimos de tres años seguidos quedando fuera en cuartos", declaró en la apertura de un reportaje de una veintena de minutos realizado ayer por la tarde en los estudios de la cadena radial más importante de Barcelona.



Entre otros conceptos, confesó que le "sorprendió" el pase de Cristiano Ronaldo a Juventus. "Tenía ofertas de muchos otros clubes, pero está bien. Con él la Juve es más candidato a ganar la Champions y, sin él, el Real Madrid tiene menos poderío".



Dijo que en el fútbol actual, "todo pasa más por lo táctico y lo físico". Cada vez más difícil entrarle a los equipos y los partidos son más aburridos". Afirmando su opinión se refirió al Mundial donde quedó eliminado con Argentina en octavos de final ante Francia, luego campeón: "En Rusia no se vio un nivel futbolístico muy llamativo. Todo era muy igualado y trabado. La mayoría apeló a defender con dos líneas de cuatro, encerraditos y no dejando espacios. Como dije, imperó más lo físico que lo técnico".



Comentó, también, que está muy a gusto en Barcelona: "Acá tengo todo. Desde los 13 años que estoy, hice toda mi vida acá. Estoy en el mejor equipo del mundo, ésta es una de las mejores ciudades del mundo. Tengo mi familia acá, mis hijos nacidos en Cataluña. No tengo ninguna necesidad de irme a otro lado. Los chicos van creciendo y tienen sus colegios y amigos acá y pensamos con Antonella (su esposa) que el cambio puede ser muy grande".



Luego contó que "aún no piensa" en su retiro del fútbol: "Cuando termine mi contrato veré si estoy o no para seguir. Hablaremos con el club si tengo que seguir o no. Pero no es un problema y no me preocupa". La larga y amena charla culminó con una referencia a su nueva posición en la cancha. "Yo entraba mentalizado de que tenía que hacer un gol en todos los partidos. Hoy no, hoy lo vivo totalmente diferente. Prefiero dar asistencias y que termine en gol, aunque si lo hago yo tampoco está mal", sostuvo "la Pulga".

>>Sin podio

Leo quedo fuera

Por primera vez en 12 años, Lionel Messi no fue elegido entre los tres que van a la votación final del balón de oro de la FIFA. Para el, ahora llamado, The Best, han sido elegidos Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah.