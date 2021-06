Es la historia de la Copa América 2021 y, por suerte, tuvo final feliz. Lionel Messi salió del hotel de concentración y le cumplió el sueño a un fanático suyo, el mismo que descubrió TyC Sports en las inmediaciones de los entrenamientos de la Selección Argentina. La Pulga, acompañado por el jefe de seguridad de la Albiceleste, se acercó a las vallas pese a la resistencia de la seguridad local y firmó el impresionante tatuaje que un hincha brasileño se hizo en su espalda con una de las emblemáticas imágenes del rosarino con Barcelona.

Antes de subirse al micro para participar de un nuevo entrenamiento con vistas al duelo contra Paraguay, Messi se acercó al simpatizante con los recaudos sanitarios correspondientes y estampó su sello con la mano derecha, tal cual lo había pedido en uno de los últimos posteos de la cuenta oficial de Instagram del canal argentino líder del deporte. Fue una nueva muestra de que hoy el crack rosarino es más líder que nunca en el combinado de Lionel Scaloni.

Igor hincha brasilero logró que Messi le pueda firmar el tatuaje ��������������������pic.twitter.com/u2UeGJeesH — Edgar Cantero (@edgar_cantero) June 20, 2021

Igor es bombero militar del municipio de Sobradinho, Brasilia. El tatuaje le costó 10 mil reales, algo así como 200.000 pesos argentinos, y se lo hicieron en tres sesiones de 12 horas cada una. Lleva a su espalda a la Pulga desde 2019 y hoy le puso el moño a su obra de arte con la firma de la Pulga, aunque solo faltó la foto.

"Pensé que Messi no iba a parar. Lo vi, me miró y me puse de espaldas. No hay baño hasta tatuarme de nuevo. Le quería decir feliz día del padre o cumpleaños por adelantado. Estoy feliz para siempre, no hay más palabras para describir esto. Le quiero decir muchas gracias a todo el pueblo argentino", le contó Igor al periodista Matías Pelliccioni.