La cuarentena en buena parte del mundo detuvo por completo la actividad deportiva. El prestigioso medio británico Four Four Two decidió aprovechar ese bache en la acción para parar la pelota y realizar diversos rankings. En este caso, la propuesta fue la de elegir "los 25 mejores futbolistas de los últimos 25 años".



Con cierta lógica, los dos primeros sitios fueron propiedad del argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, los hombres que se reparten el predominio de los galardones mundiales desde hace más de una década. Aunque igual el rosarino se quedó con el primer puesto "por ser no solo un goleador y asistidor tremendo, sino mucho más".



El tercer lugar lo ocupa el francés Zinedine Zidane, sobre quien recuerdan sus "dones notables como jugador", más allá de todos sus éxitos entre la selección de su país, Juventus y Real Madrid. Entre los diez primeros lugares, los brasileños Ronaldo y Ronaldinho, cuarto y quinto respectivamente, son los otros sudamericanos que irrumpen en la parte alta de la nómina.



El otro futbolista destacado es el del artillero argentino Gabriel Bastituta, quien ocupa el número 17 de la nómina.



Tremendo



No solo Messi se lleva buenas críticas en este ranking, sino que Gabriel Batistuta es considerado "como un goleador realmente imparable".



El recuerdo del delantero argentino es con el tanto que hizo en octubre de 1999 con la camiseta de la Fiorentina en el Estadio de Wembley ante Arsenal por la Champions League.