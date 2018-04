Compiten en la cancha, aunque el duelo supera los límites del campo de juego. Se miden por la gloria, porque son dos animales competitivos, pero también por liderar toda clase de ranking: desde ser consagrado el mejor futbolista del planeta a imponer una marca histórica de goles en una temporada. Lionel Messi yCristiano Ronaldo guían a Barcelona y Real Madrid, son estrellas cuyo propio brillo opaca al resto de los jugadores del planeta; dirimen la pulseada con una pelota, pero detrás del juego, de las estadísticas y del constante debate para interpretar quién es el rey, asoma el reto económico, una carrera que se mide en millones, cifras que empequeñecen al cualquier mortal. Y en los números que ofrecen los contratos, los que firmaron con sus respectivos clubes o los publicitarios, Messi dominó al portugués y estableció un nuevo registro, elevó el listón, rompió una barrera. Con un acumulado de 126 millones de euros en el curso 2017/18, el rosarino se exhibe como el N°1 y, además, se convierte en el primer futbolista en superar la valla de los 100.000.000 euros en una temporada.

Messi impone un nuevo orden. En el informe pasado asomaba por detrás de CR7, que con 87,5 millones de euros se destacaba y lo aventajaba por 11.000.000 euros. El crecimiento de los ingresos del argentino de una temporada a la otra congela la sangre: sus números se incrementaron en 49,5 millones. Renovar el vínculo con Barcelona hasta 2021, firma que se estampó el 25 de noviembre pasado y que impone una clausula de rescisión de ¡700.000.000 euros!, una de las aristas que provocó el crecimiento. El sueldo anual ahora ronda los 50 millones de euros brutos.

El top 5

1. Lionel Messi: 126 millones

2. Cristiano Ronaldo: 94 millones

3. Neymar: 81,5 millones

4. Gareth Bale: 44 millones

5. Gérard Piqué: 29 millones

Muy por detrás de Messi y Cristiano Ronaldo (?94 millones) y quienes hace 10 años se reparten los Balones de Oro, figura Neymar, según el informe de France Football. El brasileño de PSG embolsa ?81,5 millones; sorprendentemente, el quinto en la nómina es un defensor: Gerard Piqué, de Barcelona, con 29 millones de euros. Entre el zaguero catalán y Neymar se entremezcla el galés Gareth Bale, de Real Madrid, con un ingreso anual de 44.000.000 euros. La enorme distancia entre lo que genera Leo y su compañero en Barcelona realza las distancias y los porqué en los mercados de pases el valor de un atacante es infinitamente superior al de un defensor.

En 2017, la revista Forbes publicó la lista de los 25 deportistas mejores pagos de la historia. En el informe, CR7 ocupó el puesto 12 y Messi, el 16º; el mejor futbolista fue David Beckham, que se situó en el 8vo lugar se presentó como el más rico entre los futbolistas. Los números de vértigo los lideró el basquetbolista Michael Jordan y el podio se completó con los golfistas Tiger Woods y Arnold Palmer.

El Cholo, por encima de Pep

La relación entre las ganancias de los jugadores y los entrenadores no tiene punto de comparación. Los contratos son infinitamente dispares, tanto que el director técnico de mejores cifras es José Mourinho (Manchester United). Con 26 millones de euros, Mou está al frente del top five, lista en donde Diego Simeone no le va en saga. El Cholo, con vínculo en Atlético de Madrid hasta 2020, es el tercero del ranking, con una ganancia de 22.000.000 euros; tres millones de euros por debajo del italiano Marcello Lippi (selección de China). Zinedine Zidane, multicampeón con Real Madrid, se ofrece con 21 millones de euros. ¿Pep Guardiola? El para muchos el mejor DT de la actualidad y recientemente coronado en la Premier League, cierra el quinteto, con 20.000.000 euros.