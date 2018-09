Lionel Messi se quedó afuera de la nominación para los Premios The Best pero no del equipo ideal de la FIFA en 2018.

La Pulga, que no asistió a la ceremonia en Londres, integra la delantera junto a Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo.

El once ideal, presentado por los exjugadores Michael Ballack y Ronaldinho, está formado por David de Gea (Manchester United), Dani Alves (PSG) Raphael Varane (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), N'Golo Kanté (Chelsea), Eden Hazard (Chelsea), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus) y Kylian Mbappé (PSG).