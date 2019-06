En familia. Así celebró Lionel su cumpleaños numero 32. ¿El deseo? Seguramente fue la Copa.

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, recibió incontables saludos y realizó una rutina diferenciada de recuperación física en el día de su cumpleaños número 32, la jornada posterior a la clasificación del seleccionado argentino para los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019.



El astro no participó de los trabajos de campo que supervisó el director técnico Lionel Scaloni en el predio de Internacional, ubicado en los alrededores del estadio Beira Río, y se quedó en el gimnasio junto con otros compañeros para efectuar tareas regenerativas.



De ellas participaron los jugadores que fueron titulares en la victoria ante Qatar.



En el día de su cumpleaños número 32, el capitán del equipo, Lionel Messi, no estuvo visible para los hinchas que se treparon a las paredes linderas del predio de Inter con la intención de observar el entrenamiento y demostrarle afecto al ídolo.



Durante toda la mañana, las redes sociales se inundaron de saludos para el crack rosarino, que luego recibió la visita de su familia que viajó especialmente para estar en el partido del domingo y celebrar con él un nuevo aniversario.



Los futbolistas que no tuvieron minutos ante Qatar jugaron partidos de fútbol en espacios reducidos con sparrings y muchos de los que fueron titulares se quedaron en el gimnasio.

En las redes



El astro rosarino Lionel Messi recibió saludos en las redes sociales del brasileño Neymar, Ronaldinho, Arturo Vidal, el volante Javier Mascherano y su compañero en el seleccionado argentino de fútbol Sergio Agüero, entre otros, como motivo de su cumpleaños número 32. Además, de la AFA y del Barcelona.