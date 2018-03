Se terminaron las especulaciones: Lionel Messi no jugará hoy en el amistoso del seleccionado ante España, desde las 16.30 de nuestro país. El astro padece una molestia en el aductor derecho y se prefirió no arriesgarlo, más allá de sus ganas de formar parte del partido. De esta manera, se habrá ausentado de los dos encuentros de esta gira (frente a Italia, en Manchester, y con España), que resultará clave para las posibilidades de varios jugadores en pos de la lista final del Mundial Rusia 2018.

Sin la participación del jugador de Barcelona, el probable equipo es: Romero; Bustos, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Banega; Meza, Lo Celso, Pavón o Perotti; Higuaín. En caso de que actúe en el equipo titular, se tratará del debut de Maximiliano Meza en el seleccionado.

A las 11, mientras todo bullía alrededor de Messi y muchos espectadores se agolpaban en el hotel de la concentración del seleccionado, el DT Jorge Sampaoli salió a correr por las calles de Madrid junto con el asistente Pablo Aimar y disfrutó de los 13 grados de temperatura.

"Si no está al ciento por ciento, ¿para qué arriesgarlo? Me parece que no tiene sentido", argumentó Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, que amplió en una nota con TyC Sports: "El perjuicio económico para la AFA por la no participación de Messi es que ya había un contrato firmado desde 2015 y habíamos recibido el 70 % del monto. Respecto de él, había una cláusula. Pero realmente no tiene sentido arriesgarlo".