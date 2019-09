Preocupación. Messi fue atendido en el campo de juego tras la molestia en el aductor. Siguió jugando pero en el entretiempo fue reemplazado.

El capitán del Barcelona, Lionel Messi, sufre una elongación en el aductor de la pierna izquierda, según informó ayer el club catalán tras las pruebas médicas a las que se sometió el jugador.



Messi no participó en el entrenamiento de recuperación que la plantilla azulgrana hizo ayer por la tarde en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y es baja prácticamente segura para el encuentro de la Liga que el Barça disputará el próximo sábado en Getafe.



El crack argentino se lesionó en el minuto 28 del encuentro liguero ante el Villareal, tras una jugada fortuita con Ontiveros. El "10" fue atendido durante unos minutos en la banda antes de completar la primera mitad, pero fue sustituido por precaución por Ousmane Dembélé al descanso.



Ayer, el Barcelona FC publicó el parte médico oficial sobre Lionel Messi, quien venía de un problema físico en el sóleo derecho que lo había marginado de los primeros encuentros de la temporada. La elongación en el aductor del muslo izquierdo es una lesión muscular, también llamada "distensión", que no llega a ser un desgarro, por lo que el tiempo de recuperación es menor a las tres semanas. Sin embargo, la institución catalana no quiso dar precisiones en el escrito publicado en su sitio web: "Es baja y su evolución marcará su disponibilidad".



Messi ya se había referido previamente a este tipo de molestias. Durante la gala de los premios The Best, en la cual fue elegido como el mejor futbolista de la última temporada, sostuvo: "Uno tiene que cuidarse más, intentar prevenir más las cosas, de prepararse mejor en el día a día, en el día de los partidos". Por eso, no quieren arriesgar su físico y apurar la recuperación.

Apoyo a Scaloni

Lionel Messi respaldó ayer al DT Lionel Scaloni, en una entrevista al portal de la FIFA. "Scaloni es un DT fácil de entender, es bueno en su trabajo y sabe cómo manejar a los jugadores. Hicieron bien en darle el puesto", afirmó.