Lionel Messi ofreció este domingo una conferencia de prensa en el auditorio 1899, ubicado en las instalaciones del estadio Camp Nou del Barcelona, en la que dio a conocer los motivos que derivaron en su salida del equipo catalán y sus posibilidades de unirse al París Saint Germain (PSG) francés.



El astro argentino Lionel Messi, emocionado hasta las lágrimas, admitió que todavía permanece "bloqueado" por su inesperada despedida de Barcelona, el club en el que realizó toda su carrera profesional, en el marco de la conferencia de prensa. “Me hubiera gustado despedirme de otra manera: nunca imaginé mi despedida porque la verdad es que no lo pensaba”, dijo en la sede del club, en la que estuvo acompañado por su familia, sus compañeros y también algunos compañeros como Xavi y Puyol.

Aseguró que "estaba convencido de que iba a seguir en Barcelona" luego del vencimiento de su contrato la temporada pasada, un deseo que compartía junto a su familia.

“Hace 16 años que estoy en el primer equipo. Empezar de cero, cambiar... es un cambio duro para mi familia”, dijo el jugador de 34 años, siempre dejó en claro que nunca quiso irse.

“Me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos, no puedo estar más orgulloso”, sentenció el futbolista, en una conferencia de prensa a la que acudieron su familia, sus compañeros hasta ahora y la directiva del Barça.

El año pasado “no quería quedarme y lo dije. Este año sí quería quedarme y no se pudo”. A Messi le habría gustado despedirse de otra manera: “Me habría gustado hacerlo con gente en el campo con una ultima ovación y mucho cariño”.

“Hice todo lo posible por quedarme y no se pudo. No tengo más nada que decir”, sentenció Messi, evitando reproches a la directiva del club, pero negando que rechazara bajarse más el sueldo. ”Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato, y después no se me pidió más nada”, aseguró.

Además, admitió que el París Saint Germain de Francia "es una posibilidad" para continuar su futuro deportivo, pero aclaró que todavía no tiene "arreglado nada con nadie" tras conocerse su salida de Barcelona luego de 21 años en el club.

La negociación no prosperó, según explicó el presidente Joan Laporta, porque no pueden "hipotecar el futuro del club" para contener al delantero y además tampoco quieren un enfrentamiento más profundo con Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, por el límite presupuestario que deben respetar.



En el medio quedó trunco el sueño de verlo con Sergio 'Kun' Agüero, quien procedente de Manchester City se calzó la 19 del Barcelona para pasar los últimos años de carrera con su mejor amigo y repetir así las hazañas del sub-20 en 2005, el oro olímpico en Beijing 2008 y la reciente Copa América.